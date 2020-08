Lucciana : une enfant de 10 ans et 2 femmes blessées dans un accident de la route

Livia Santana le Mercredi 19 Août 2020 à 16:23

Un accident de la route entre un poids lourd et un véhicule transportant à son bord une enfant de 10 ans et deux femmes, âgées de 43 et 69 ans, est survenu à Lucciana près de la boulangerie "I Fratelli Angeli" ce mercredi 19 août à 13h23. Les trois personnes légèrement blessées ont été prises en charge par les pompiers de Lucciana et transportées à la clinique Maymard.

