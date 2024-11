Lucciana : un crash d'avion simulé prévu mardi, ce qu'il va se passer

Un important exercice de simulation de gestion de crise se tiendra ce mardi 19 novembre, à partir de 13 h, à proximité des installations pétrolières de Lucciana, sur la route de la Canonica. Ce scénario, qui simule un crash d’avion, et qui n’a pas été communiqué à l’avance aux participants, de manière à éprouver les capacités de réponse opérationnelle de chaque partenaire dans des conditions proches du réel. fait partie du "Plan Particulier d’Intervention (PPI)" et des "Dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA)", et impliquera de nombreux acteurs locaux et nationaux.



L’objectif principal de cet exercice, selon un communiqué de la préfecture de la Haute-Corse, est de tester la réactivité des services d’urgence, la chaîne de commandement et le dispositif d’alerte en cas de crise. Les équipes de secours, les forces de l’ordre, l’aéroport de Bastia, ainsi que des partenaires comme Butagaz et l’ARS, seront mobilisées. Des débris d’avion seront également utilisés pour rendre la simulation aussi réaliste que possible.



La préfecture invite la population à ne pas paniquer. Des sirènes retentiront et des alertes seront envoyées sur les smartphones des habitants, mais il est important de rappeler qu’il ne s’agit que d’un exercice. Les autorités demandent également à ne pas surcharger les lignes téléphoniques des services publics, afin de préserver la fluidité de l’opération.