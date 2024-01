Lucciana : départ de feu au-dessus du village

La rédaction le Lundi 1 Janvier 2024 à 16:59

Un incendie s'est déclaré vers 14 heures ce lundi 1er janvier sur la route de Vignale, à proximité du cimetière de Lucciana, sur les hauteurs du village. Les flammes ont été combattues par des hommes et des véhicules des centres de Lucciana et de Bastia. On ignore les origines de l'incendie. La superficie détruite par le feu est en cours d'évaluation.