Lucciana : Opération nettoyage du littoral avec les détenus de Borgo

«L’ Association J’aime ma mer » a été créée il y a un an et demi à partir du constat effroyable que la Méditerranée, qui ne représente qu’1% de la surface des océans, est la mer la plus polluée de la planète » nous explique son fondateur Loïc Paris. « Les macros et micro-plastiques ont envahi cet univers marin dont dépendent l’économie et la culture des pays du bassin méditerranéen. Aujourd’hui 98% des poissons ont du plastique dans le corps »L’association a donc pour but de faire prendre conscience au grand public ce véritable drame et témoigner de la possibilité d’agir et d’oser des solutions pour guérir de cette pollution.De nombreuses actions ont déjà été réalisées notamment auprès des jeunes. «Nous intervenons dans les écoles primaires de Haute-Corse telles Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, Rutali et Santu-Petru- Di-Tenda, Cervioni, en organisant une matinée spéciale au Centre de recherche du CNRS de Stella Mare à Biguglia. Une convention a été également signée avec le collège Marie Ghjentile de Saint Florent pour remplacer les heures de colle par des heures de dépollution de plage, le mercredi, généralement 2 fois par mois »« J’aime ma mer » organise aussi des dépollutions de plage ouvertes au grand public avec l’aide des mairies des communes concernées et la Communauté́ de Communes de Marana Golo qui fournissent gants, sacs plastiques et containers pour le tri.Ce vendredi matin une demi-douzaine de détenus de la Maison d’arrêt de Borgo ont pris part à une telle opération de nettoyage sur la plage de Mariana à Lucciana. « Au niveau de la Maison d’arrêt, ce genre d’opération entre dans le cadre de permissions qui sont mises en place depuis plusieurs mois » explique Cédric Esteffe, directeur de l’établissement pénitentiaire. « Cette permission se fait dans un contexte de préservation du littoral, de gestes écocitoyens. Ça rentre vraiment dans le cadre d’une responsabilisation des personnes détenues, de l’implication des personnes détenues dans la préservation de l’écosystème. C’est un enjeu national important qui doit toucher tout le monde. Ce genre de permission de sortie revêt aussi l’utilité, l’importance de donner une utilité sociale aux personnes détenues. Ce sentiment de servir la société, d’être utile à quelque chose, c’est vraiment important, et par le développement durable, les gestes écocitoyens on peut arriver à faire émerger des sentiments chez les détenus pour un retour à la vie et garder un lien avec la nature. Cette année c’est notre troisième permission de sortie dans le cadre d’un soutien aux associations civiles qui font un travail extraordinaire dans le cadre de la préservation de l’environnement, de la protection du littoral et de la biodiversité ».Depuis quelques mois Loïc Paris et ses bénévoles de « J’aime ma mère » ont entrepris un nouveau projet : Les bacs de la mer. « Grâce au Laboratoire Nutergia qui finance le projet, nous faisons fabriquer par l’ESAT de Bastia, 4 bacs de la mer qui seront disposés sur les plages en Haute-Corse » souligne L. Paris. « A l’occasion de promenades sur les plages, nous ne savons que faire des micro et macrodéchets trouvés et récoltés sur la plage. Ces bacs en bois serviront à collecter les déchets que tout un chacun peut ramasser sur les plages. Afin de savoir ce qui peut et ne peut pas être déposés dans les bacs, les collégiens de Lucciana ont réalisé une affiche explicative que nous apposerons sur les bacs »