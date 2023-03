Lucciana : Le grand rendez-vous annuel du Kick Boxing de retour

Classe A 67 KG

Alex Vasta (KBC Lucciana) vs Akari Sofiane (Marseille)

Classe A 57 KG

Medhi El Mounaim (KBCL) vs Mael Oumrani (KB Marguerites Nîmes)

Classe B - 91KG

Pierre-Paul Santini (KBCL) vs Mael Chatlut (Cranoules Boxing)

Classe B -67KG

Cyril Bicchi (KBCL)vs Enoil Vellicu (Wolf Fighting Center Ajaccio)

Classe B - 85KG

Fabien Vellutini (KBCL) vs Joffrey Lheureux (Boxing Porto Vecchio)

Classe B - 81KG

Dylan Allemendi (TBK Fiumorbu) vs Adel Loukal (Paris)

Classe B -71 KG

Matheo Vanni (KCM Corte) vs Thomas Colonna (Boxing Porto Vecchio)

Classe B -60KG

Natale Torre (Aiacciu KB) vs David Corrao (KBC Marguerites Nîmes)



Un entracte est prévu avec démonstrations de danse et petite restauration.