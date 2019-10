Lucciana : Deux blessés dans un accident entre une voiture et une moto

Accident de la route ce vendredi 4 octobre peu avant 10 heures sur la RT20 entre Casamozza et Barchetta. Une voiture et une motard sont impliquées. L’occupant de la voiture est légèrement blessé alors que le motard, âgé d'une quarantaine d'années, a été blessé plus sérieusement et transporté au centre hospitalier de Bastia.







Les sapeurs-pompiers de Lucciana ont été mobilisés pour cette intervention, avec un médecin du Samu de Bastia.



L’accident a causé une interruption de circulation d’une heure et a crée un important embouteillage.