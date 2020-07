Louis Pozzo di Borgo : « La CAB va enfin retrouver son rôle premier : développer l’économie du territoire »

- Vous dites que la CAB était à l’arrêt. Dans quel état l’avez-vous trouvé ?

- La CAB n’a pas fonctionné parce qu’il y a eu un blocage politique qui a forcément entrainé un blocage administratif. Elle n’a pas pu jouer son rôle qui doit être majeur sur le territoire. C’est un constat partagé. En ce qui concerne un constat plus technique, en termes de ressources humaines ou en termes financiers, il nous faudra un peu plus de temps pour appréhender les choses. Nous avons déjà constaté quelques dysfonctionnements. Pour autant, nous n’en tirerons pas de plans trop rapides sur la comète ! En temps et en heure, lors de la rentrée politique en septembre, nous présenterons la situation réelle et factuelle de la CAB, tant au niveau de la politique d’embauche que de la politique financière. A ce moment-là, les choses seront claires et transparentes.



- Ce changement de présidence suscite une très grande attente au niveau des personnels. Comment y réagissez-vous ?

- Ce n’est pas une surprise ! La CAB dispose de personnels de très grande qualité qui ont un peu rongé leur frein pendant six ans puisqu’ils avaient envie de produire plus pour leur territoire. A ma grande satisfaction, ils n’attendent qu’une chose : se remettre réellement au travail et être libérés de cette pression qui n’était pas de leur fait, la pression politique d’un président esseulé qui a voulu aller jusqu’au bout de l’aventure ou de la mésaventure avec, en face de lui, des vice-présidents qui ont défendu leur vision. Aujourd’hui, très concrètement, nous avons rassuré les personnels sur leur futur et sur la liberté qu’ils auront pour travailler. C’est une administration de combat prête à nous suivre.



- Vous parlez d’une nouvelle vision pour la CAB, quel en sera l’axe directeur ?

- Il va s’imposer à nous ! Nous avons tous conscience que, dès le mois de septembre, nous devrons faire face à une crise économique d’une ampleur rare. Il faudra forcément, à ce moment-là, prévoir des leviers pour aider les gens qui pourraient tomber dans des situations de précarité. L’axe premier sera, donc, forcément l’aide sociale, et, bien entendu, relancer l’investissement pour créer de la richesse afin de pallier au mieux cette future crise. D’autres axes seront développés : la continuité de la politique sportive en termes d’infrastructures, mais aussi l’extension du périmètre de la CAB. D’abord, en créant des passerelles vers le Sud, notamment Biguglia, Borgo et Lucciana, afin de proposer, à terme, dans quelques années, un territoire plus grand, plus compétitif et capable de rivaliser en termes d’impact économique avec celui de la CAPA (Communauté d’agglomération du pays ajaccien).



- Ce rêve récurrent d’un Grand Bastia n’est, de toute évidence pas partagé par Borgo ou Lucciana. Comment peut-il réellement devenir réalité ?

- A l’heure où nous parlons, vu l’historique de la CAB, il doit y avoir, en effet, peu d’envie et de volonté de nos collègues de nous rejoindre ! Pour autant, nous œuvrerons pour susciter ces volontés et promouvoir la vision d’un territoire plus grand et plus compétitif.



- Y-a-t-il une vraie pertinence à aller jusqu’à Lucciana ?

- Oui ! Lucciana, Borgo et Biguglia ont des typologies de villes périphériques et des enjeux assez similaires à ceux de Furiani qui est la porte d’entrée ou de sortie de la CAB. Nous avons tout intérêt à aller jusqu’à Lucciana, où se situe l’aéroport de Bastia-Poretta, pour mutualiser les outils déjà en place, tels que les infrastructures sportives, développer l’économie et les transports de manière rectiligne. De Lucciana à Bastia, c’est une grande ligne droite.