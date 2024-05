Louis Poggi (Président du GFCA Football) : « Une saison très aboutie »

- Dans quel état d’esprit est le Président du GFCA après ce titre de champion de R2 et cette accession ?

- C’est avant tout un sentiment de fierté qui prédomine, car ce n’était pas gagné. Nous avons débuté la préparation avec 12 joueurs seulement et nous ne savions pas si nous pourrions continuer. Mais, nous avons eu rapidement de nombreux soutiens et beaucoup de personnes ont répondu présentes pour nous aider. Nous sommes fiers d’avoir réalisé cette performance et d’avoir remis le club sur les bons rails.



- Quel sera le cap à mener dans ce futur championnat de Régional 1, qui est de plus en plus relevé ?

- En tant que président, je suis là pour fixer des objectifs chaque année. Le plus important, c’était de faire maintenir les deux équipes en 17 et en 19 nationaux, ce que nous avons réalisé haut la main. C’était un objectif difficile, mais il est atteint. C’est une saison très aboutie au final. Concernant l’équipe senior, c’est la cerise sur le gâteau, le cœur de notre projet, ce sont les jeunes. Maintenant, nous allons tout faire pour le club, dans sa globalité, retrouve ses lettres de noblesse et cela passe évidemment par l’équipe fanion.



- Justement, les U17 et les U19 nationaux ont réalisé un excellent championnat, c’est la grande satisfaction ?

- Oui, et on ne s’en cache pas, on a beaucoup misé et on va beaucoup miser sur les jeunes pour le futur. C’est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Les U17 finissent au pied du podium et les U19 se sont facilement maintenus. L’année prochaine, certains de ses joueurs vont d’ailleurs intégrer l’équipe senior, la preuve en est qu’un vivier est en train de naître. Il va falloir garder ce cap lors des années à venir.



- Le club va organiser prochainement son Assemblée générale, que faut-il en attendre ?

- Nous attendions la fin des championnats avant de la convoquer. La première chose que je vais faire, c’est de demander à tous les gens qui sont en place, et qui étaient là lorsque le club était quasiment mort, s’ils veulent continuer. Ensuite, évidemment toutes les bonnes volontés sont les bienvenues si c’est dans l’intérêt du club, et pour continuer à nous faire grandir.



- Aujourd’hui, dans quel état se trouvent les finances du club, après plusieurs années difficiles ?

- Je vais être clair. Aujourd’hui si le club fonctionne et fait des résultats dans les tous les championnats où il est engagé, c’est aussi parce qu’il est viable sur le plan économique. Sinon nous ne serions pas là. On entend de tout à Ajaccio et les gens croient souvent tout savoir. La vérité c’est que le club est sain. Bien entendu, nous aimerions générer encore plus de ressources, il est de plus en plus difficile d’obtenir du sponsoring privé et les subventions mettent un peu de temps à arriver, mais je tiens à remercier la Collectivité de Corse et la Ville d’Ajaccio pour leur soutien envers le club. Et, sans tous ces appuis, tout cela aurait été beaucoup plus compliqué.



- Le public a répondu présent tout au long de la saison à Mezzavia, et ses attentes sont toujours grandes…

- On le sent et on le sait, mais il ne faut surtout pas oublier que le club a failli disparaître et que c’est un exploit d’en être là où nous sommes aujourd’hui. Il y a une forte attente de nos supporters, car nous évoluons à un niveau que nous n’avions jamais connu, hormis nos équipes réserve. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas sauter de classes comme cela, on ne peut monter que d’un niveau chaque année. Maintenant, il faut prendre son mal en patience et profiter des moments qui nous sont offerts. Il ne faut pas non plus, et j’insiste là-dessus, cracher sur le passé, mais au contraire valoriser ce qui a été fait, car c’est ce qui nous permet d’avancer aujourd’hui. L’histoire du GFCA fait que ce club retrouvera le niveau qui doit être le sien, tôt ou tard.