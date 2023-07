Loubet finalement 6e en Estonie

Une ultime journée courte avec une boucle de deux spéciales Karaski (12,04 km) et Kambja (18,5 km) à effectuer deux fois.

Kalle Rovanperä (Toyota) guère partageur remportait Karaski en 6'00''0 devant Lappi à 2''7 et Evans à 5''0.Pilouis Loubet huitième était devancé par Katsuta qui lui reprenait 5/10 L'ES19 Kambja, confirmait l'emprise du Finlandais. Loubet finissait 7e à 14''6 du leader mais voyait Katsuta lui reprendre encore 3''3.





Quand commençait la dernière boucle, le Porto-Vecchiais ne comptait plus que 3''2 d'avance sur le pilote de la Toyota. Le dernier passage dans Karaski revenait, encore, à Rovanperä (5'55''3). Loubet qui terminait 8e à 8''9 abandonnait la sixième place du général à Katsuta cinquième de cette spéciale pour 6/10.





Tout pouvait se jouer dans la Power Stage le long des 18 kilomètres de Kambja. Rovanperä impérial s'y imposait à nouveau s'adjugeant dans le même temps son troisième rallye d'Estonie de rang.

Loubet, pour sa part, accrochait la 6e place de la Power Stage à 7''9 du Finlandais, mais surtout laissait Katsuta à 9/10. Cette performance lui permettait de reconquérir la 6e place du général à 3'09''9 du désormais triple tenant du titre Rovanperä et avec la marge minimale de 3/10 sur Takamoto Katsuta.





Une belle conclusion pour le pilote de la Puma qui retrouve le sourire à l'issue de ce rallye remporté, donc, par Rovanperä devant Thierry Neuville et Esapekka Lappi.