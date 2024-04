Lou Neuville (Centre Taekwondo Bastia) sacrée vice-championne de France universitaire

« Après les excellents résultats de Francesca-Maria Franceschi, le club confirme son dynamisme avec Lou Neuville» souligne Olivier Santarelli, fondateur et entraineur du Centre Taekwondo Bastia.

« C’est une véritable performance car Lou s’était arrêtée 4 ans en raison du COVID et de la reprise de ses études. Elle n’a repris le chemin de la compétition combat que depuis le mois de septembre ».

Après un championnat de Corse remporté haut la main en décembre et une cinquième place lors des Championnats de France seniors en février, elle représentait l’Université de Corse et son club du Centre Taekwondo Bastia lors de ces championnats universitaires.

« En catégorie des -46 kg, elle est confrontée en demi-finale à Ines Assouane, médaillée nationale et élève du club Elite d’Asnières. Lou remporte ses deux rounds 18-6 et 15-11 avec de l'engagement et de la détermination tout en imposant son rythme. Un résultat logique au vu du déroulement de ce tour et se qualifie logiquement pour la finale. En finale elle se retrouve face à Elsa Barbiche, élève d’un autre club élite, le Hanok Taekwondo de Paris, qui a dernièrement remporté l’Open de Paris et qui combat régulièrement en compétitions nationales et internationales ».

Une finale au goût amer pour Olivier Santarelli et Lou qui mène pourtant le premier round jusqu’à quelques secondes de la fin. « Malheureusement une petite erreur tactique, cumulée à une erreur d’arbitrage lui font prendre ce premier round » déplore l’entraineur bastiais.

« Je n’ai pas l’habitude de contester les décisions d’arbitrages mais celle-ci est grossière et change la physionomie de la finale ».

Le second round sera intense car menée 1 round à 0, la bastiaise doit aller chercher la victoire et son adversaire. Malgré son adversité et son engagement elle s’inclinera 10 à 7 en toute fin de match.

«C’est dommage pour Lou car elle a tout donné. Une victoire ne tient à pas grand-chose et ce sont souvent des éléments que l’athlète ne contrôle pas. C’est très frustrant de rater ce titre, même s’il est vrai que les erreurs d’arbitrage font partie du jeu » souligne encore son entraineur. « Le positif est que Lou, malgré ces quatre années d’arrêt, grâce à sa combativité et sa ténacité a démontré qu’elle avait toujours sa place à ce niveau de la compétition ».

Quant à Francesca-Maria Franceschi, l’autre pensionnaire du Centre Taekwondo Bastia, engagée chez les -57kgs seniors, blessée au genou, elle a dû déclarer forfait, validant tout de même sa pesée. « Malgré son forfait, elle a agi en tant que locomotive des compétiteurs du club, en tant que grande sœur. Elle n’a pas hésité à faire des retours d’analyse vidéo lors de cette journée et de donner de précieux conseils à Lou. Cette blessure au genou renforce son mental et sa soif de victoires. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est une belle fierté de voir cette cohésion de groupe, d’entraide et de soutien. Je suis vraiment très fier de toutes les deux » conclut Olivier Santarelli



Les prochaines échéances pour Lou seront de se préparer aux sorties internationales, afin de gagner encore plus en expérience et en automatismes en préparation de la saison prochaine. Pour Francesca-Maria, il lui faudra prendre le temps de sa rééducation. Toutes les échéances internationales étant passées du fait des Jeux Olympiques, elle dispose désormais de temps pour retrouver sereinement les aires de combat et préparer sa prochaine saison.