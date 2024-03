Loto du patrimoine : l'église Saint-Augustin de Montemaggiore retenue par la mission Bern

Les 18 sites emblématiques régionaux sélectionnés pour la septième édition du Loto du Patrimoine ont été dévoilés, ce mercredi 20 mars. Sous l'égide de la Mission Patrimoine, dirigée par Stéphane Bern, cette initiative vise à sauvegarder le patrimoine français en péril en apportant un soutien financier via plusieurs tirages du loto, prévus en septembre, ainsi que la vente de tickets à gratter jusqu'au début de décembre.Depuis son inauguration en 2018, le Loto du Patrimoine a apporté son aide à 860 sites pour entreprendre des travaux de restauration. Selon un communiqué de la Mission Patrimoine, 310 chantiers ont été achevés, 270 sont actuellement en cours, tandis que les autres projets verront bientôt le démarrage de leurs travaux. Parmi les sites sélectionnés cette année, on retrouve l'église Saint-Augustin à Montegrosso nécessitent d'une restauration presque totale. Le projet de restauration comprend dans un premier temps la réfection de la toiture, des façades secondaires, et le traitement de l'humidité, ainsi que le remplacement des menuiseries. Ensuite, une attention particulière sera portée à la façade principale et au clocher, suivis de travaux de restauration à l'intérieur de l'église.Le financement des travaux actuellement en cours bénéficie d'un soutien significatif grâce à une collecte qui a atteint 34 195 € , alors que le coût total des travaux est estimé à 827 099 €. Il est indéniable que le Loto du Patrimoine apportera une contribution essentielle à ce projet de restauration.