Loto du Patrimoine : des aides pour le Palazzu de Belgodere et le moulin d’Arcoravo à Arbellara

La réhabilitation du moulin s'inscrit dans un projet agricole, culturel et pédagogique avec la création d'un écomusée. Il comprendra les deux moulins et une construction intermédiaire plus moderne. L'un des deux moulins deviendra un outil pédagogique représentatif des moulins à eau de Corse et l'autre sera réhabilité afin de le faire fonctionner selon son usage traditionnel. Il est de plus prévu de remettre en culture du blé ancien de qualité sur le site à l'aide d'agriculteurs et de réaliser des pains traditionnels grâce à un fournil pédagogique et expérimental.

Le musée sera également extérieur, s'étendant à travers champs, de la prise d'eau aux chambres d'eau situées au sous-sol des moulins. Les 500 mètres de canaux, les différents systèmes de vannage et le jardin des blés feront ainsi l'objet d'étapes éducatives.

Des visites guidées pour les écoles et des visites touristiques seront organisées. Des stages, ateliers et conférences en lien avec les savoir-faire liés à l'activité de l'eau et à la filière blé-farine-pain seront également mis en place, ainsi que des partenariats avec le lycée agricole de Sartene.



L'aide accordée par la fondation du Patrimoine s'élève à 219.000 €

Le moulin se situe au lieu-dit d'Acovaro, sur la commune d'Arbellara, à 13 km de Propriano et à égale distance de Sartene. Il est aujourd'hui sur le point de disparaître. Devenu un restaurant dans les années 1970, son état ne cesse de se détériorer depuis la cessation de toute activité à la fin de la même décennie. Les dégradations s'accélèrent et tous les mécanismes de la meunerie, les meules de granite, ont été détruits, vandalisés, volés.Au niveau des structures toutes les toitures se sont effondrées et les murs d'époque et les sols se dégradent rapidement. L'ensemble des bâtisses sont concernées. Le bief (canal qui conduit l'eau), quant à lui, est désormais complètement ensablé.Le projet vise à la restauration de l'ensemble, de la remise en fonctionnement totale du moulin et de ses dépendances et à la valorisation du site par la création d'un écomusée.