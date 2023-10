Loto de la biodiversité : un jeu à gratter pour préserver la posidonie de Corse

Les 20 sites de "Mission Nature", le tout nouveau jeu à gratter de la Française des Jeux, ont été révélés lors d'une annonce officielle ce mercredi. Inspiré du concept à succès du "Loto du patrimoine", ce jeu vise à soutenir des projets de restauration de la biodiversité, en collaboration avec le secrétariat d'État à la Biodiversité.



Chaque billet comportera un QR code permettant d'accéder à la liste des projets soutenus, sélectionnés parmi une soixantaine de candidats, y compris des associations renommées telles que le WWF et la Ligue de protection des oiseaux, ainsi que des collectivités locales. Ces projets bénéficieront d'un financement s'étalant de 50 000 à 1 million d'euros. En outre, pour chaque ticket vendu, 43 centimes seront reversés à l'Office français de la Biodiversité. Cela signifie que si les 14 millions de tickets prévus trouvent preneurs, l'Office pourra récolter jusqu'à 6 millions d'euros pour soutenir ses initiatives en faveur de la biodiversité.



Du côté des joueurs, la possibilité de gagner un maximum de 30 000 euros sera offerte. Pour rendre ce jeu plus accessible au grand public, son prix a été fixé à 3 euros, en contraste avec les 15 euros nécessaires pour jouer au "Loto du patrimoine", comme l'a souligné le secrétariat d'État à la Biodiversité.



Les herbiers corses

En Corse ce sont les herbiers de posidonie qui profiteront de la manne. Ce projet de restauration passive de la posidonie vise à protéger ces écosystèmes marins essentiels. Il prévoit la mise en place de mesures de gestion des habitats marins, dont des plans de balisage adaptés pour les plaisanciers. Différentes approches sont en cours d'étude, certaines ayant déjà fait leurs preuves, pour protéger les herbiers situés à 300 mètres du rivage, une zone populaire pour la baignade. Ce projet concerne les côtes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse, avec un budget global de 950 000 €, dont une subvention attendue de 500 000 €. Une initiative cruciale pour préserver la biodiversité marine de la région.