Loisirs : et si on redécouvrait la Corse depuis les airs ?

Réaliser un baptême de l'air en hélicoptère en Corse , c'est profiter de points de vue uniques. Le lion de Roccapina, les îles Sanguinaires ou encore Bonifacio , tout dépendra de votre lieu de départ. Vous pourrez aussi choisir de vous diriger vers les montagnes et la vallée du Prunelli ou le lac de Tolla. Tout dépendra de vos envies et de vos gouts. Quoi qu'il en soit, l'hélicoptère est l'occasion de voir des panoramas à vitesse modérée et à presque 360°. Il s'agit donc d'une idée de cadeau ou d'activité originale, que vous soyez, ou non, Corse. Nous vous conseillons simplement de ne pas oublier votre appareil photo. Ainsi, vous aurez de jolis souvenirs de votre escapade au-dessus de l'Île de Beauté.Une fois la réservation faite et la date de vol confirmée, vous devrez vous rendre à l'aéroport ou l'aérodrome. C'est un pilote professionnel qui vous accueillera et vous briefera sur votre baptême. En plus de vous rappeler les règles de sécurité, il vous remettra un casque audio, pour que vous puissiez communiquer avec lui et les autres passagers durant le vol, mais aussi pour limiter les bruits au sein du cockpit. Une fois installé, vous découvrirez les manettes de pilotage et l'ensemble du tableau de bord. Lorsque vous serez en altitude, le pilote vous présentera les paysages et aura certainement quelques anecdotes à vous raconter sur la Corse ou les lieux que vous survolez. Et si vous êtes de ceux qui avez le vertige, on vous rassure tout de suite. Vous ne l'aurez pas durant le vol. À l'image de la plupart des sports aériens, l'hélicoptère ne déclenche pas cette sensation désagréable, puisque vous n'êtes pas en contact avec le sol.Côté prix, il faut généralement compter entre 80 et 100 euros pour un vol de dix minutes. Mais attention, le coût peut varier en fonction des prestataires et du lieu où vous réaliserez votre baptême. Il se peut qu'une base située dans un lieu particulièrement touristique gonfle ses prix. Et plus le site survolé est renommé, plus il vous faudra prévoir un budget important. Sachez aussi que des tarifs dégressifs peuvent s'appliquer si vous augmentez votre temps de vol. Et si vous voulez profiter pleinement de votre vol au-dessus des plages ou des montagnes de Corse, on vous conseille de vous lancer pour 15 minutes au minimum. Enfin, il se peut aussi que votre baptême soit reporté en cas de conditions météorologiques mauvaises. Dans ce cas, votre séance serait décalée à un autre jour. Quant aux horaires, ils sont fixés en fonction des disponibilités des pilotes.