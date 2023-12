Loi immigration adoptée à l'Assemblée nationale : comment ont voté les députés corses ?

Il fallait un texte pour le pays. C’est désormais chose faite. #PJLimmigration https://t.co/7dFgRJL553

— Laurent Marcangeli (@LMarcangeli) December 19, 2023





Le Parlement français a définitivement adopté mardi un projet de loi controversé sur l’immigration, un épilogue victorieux pour la majorité du président Emmanuel Macron mais porteur de lourdes conséquences politiques, le texte ayant été voté grâce au soutien inattendu de l’extrême droite. Députés et sénateurs s’étaient accordés plus tôt dans la journée sur une version commune du texte, après des débats longs et difficiles et un premier rejet avec fracas par l’Assemblée nationale le 11 décembre.L’Assemblée nationale a finalement voté le projet de loi avec 349 voix pour et 186 voix contre, sur 535 votants. La plupart des députés de la majorité présidentielle et des partis Les Républicains (LR, droite) et Rassemblement national (RN, extrême droite) ont voté pour. Mais tout un pan des partis composant la majorité présidentielle s’est élevé contre ce texte : 27 députés ont voté contre, et 32 se sont abstenus. Parmi eux, les trois députés nationalistes. Le groupe Liot auquel ils appartiennent s’est divisé, 8 ont voté pour, 8 ont voté contre et 5 se sont abstenus.Le président du groupe Horizons,député de la première circonscription de Corse-du-Sud a voté pour. "Il fallait un texte pour ce pays?.C'est désormais chose faite" a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux en ajoutant au micro de LCI. "Moi je suis pour la préférence pour le travail, la préférence nationale ne fait pas partie de mes convictions."