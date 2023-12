Logiciel d’estimation immobilière : quels usages ?

Comment les professionnels de l’immobilier peuvent-ils bénéficier d’un logiciel d’estimation immobilière ?

Tous les professionnels de l’immobilier, qu’ils soient acteurs directs ou indirects du marché, ont un réel intérêt à utiliser des logiciels d’estimation immobilière. Ces outils digitaux leur offrent un avantage certain dans le cadre de leur activité professionnelle au quotidien. Agent immobilier, assureur, investisseur, conseiller bancaire… Découvrez les spécificités de ces logiciels immobiliers !





Qu’appelle-t-on un logiciel d’estimation immobilière ?

On parle de logiciel d’estimation immobilière pour désigner un outil digital permettant d’évaluer en quelques clics la valeur d’un bien immobilier. Son fonctionnement repose souvent sur un algorithme capable de collecter et d’analyser un grand volume de données.

Ces outils s’appuient sur des informations du marché résidentiel régulièrement actualisées, et prennent en compte tous les critères essentiels pour associer à chaque logement un prix qui soit le plus précis possible. Cette data concerne par exemple les éléments suivants :

● Transactions immobilières

● Permis de construire

● Surfaces habitables

● Performances énergétiques

● Nombre de pièces

● Proximité des commodités

● Accessibilité aux transports

● Type de bien (maison, appartement)

L’évaluation rapide fournie par ces outils digitaux offre non seulement des estimations précises des prix de marché, mais également des loyers pour les professionnels de l’immobilier.

Par ailleurs, d’autres données peuvent être fournies par votre logiciel d’estimation immobilière, concernant par exemple d’autres annonces immobilières, les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), ou encore des informations sur le contexte socio-économique lié à l’emplacement des biens concernés.





Comment les professionnels de l’immobilier peuvent-ils utiliser ces outils digitaux ?

Les agents immobiliers sont les premiers professionnels du secteur intéressés par les fonctionnalités offertes par les logiciels d’estimation immobilière. Mais d’autres acteurs du secteur peuvent également s’en servir dans le cadre de leur activité, comme les établissements bancaires, les assureurs ou encore les investisseurs.



Usage des logiciels d’estimation immobilière pour les agences

Ils leur permettent en effet de capter davantage de leads et de dégager à terme davantage de mandats grâce à des rapports d’estimation qui évoluent avec les fluctuations du marché. C’est aussi un excellent moyen d’entretenir la relation client ou de réactiver des leads dormants, en informant régulièrement les contacts de l’agence de l’évolution de la valeur des biens qui les intéressent.

Il convient de noter que certains logiciels d’estimation immobilière proposent par ailleurs des fonctions annexes apportant une véritable plus-value à l’activité d’un agent immobilier. Ils peuvent par exemple comparer des annonces immobilières en toute simplicité, ou bien proposer des visites virtuelles à leur clientèle.





Utilisation pour les banques

Pour les banques, les logiciels d’estimation immobilière se présentent comme une excellente opportunité en matière d’expérience client. D’une part, l’accès à la propriété fait partie des ambitions de nombreux Français. D’autre part, les investisseurs voient en l’immobilier une valeur sûre à court, moyen et long terme.

Dans ce contexte, l’utilisation d’un tel outil digital donne aux conseillers bancaires les moyens de proposer des produits de placement adaptés à chaque profil, selon les moyens et les objectifs de chaque client. C’est aussi la possibilité d’identifier rapidement les intentions de vente ou d’achat, les possibilités de financement, et plus largement de personnaliser la relation client en manifestant votre compréhension de leurs projets de vie.





Usages pour les assurances

Les usages d’un logiciel d’estimation immobilière pour les assureurs sont bien différents de ceux d’une agence immobilière ou d’un banquier, dans le sens où ils apportent une plus-value en matière d’analyse des risques.

Comprendre les risques, les encadrer et s’y préparer fait partie du cœur de métier d’une assurance immobilière. Mais à l’heure du digital, le volume de données immobilières se fait de plus en plus important, et la collecte de ces informations et leur traitement s’exposent à l’erreur humaine.

Avec un logiciel d’estimation immobilière, les assureurs immobiliers peuvent vérifier en quelques instants si un bien est surévalué ou sous-évalué et analyser ses caractéristiques pour proposer les garanties les plus adaptées à leur clientèle.





Utilisation pour les investisseurs

Pour les investisseurs, les logiciels d’estimation immobilière constituent une source d’information et d’aide à la prise de décision. Ils disposent en effet d’une base de données solide pour analyser appartements, maisons individuelles, immeubles et autres actifs immobiliers. Le meilleur moyen pour sélectionner les biens les plus intéressants, et ceux qui

présentent le plus fort potentiel d’investissement.

A titre d’exemple, comprendre l’étiquette énergétique d’un logement permet de savoir si des travaux de rénovation sont à envisager après son achat. Pour un investissement locatif, l’information est de prime importance : les passoires énergétiques sont progressivement interdites de mise en location, il est donc essentiel d’avoir cette information avant de faire une acquisition !