Livres : premier roman pour Philippe Pujol

A la fois roman policier et western corse, l’action se situe au cœur de l’Alta Rocca, à la fin du 19e siècle. S’il est né à Marseille, sa mère est corse, du village d’Aullène dans l’Alta Rocca justement. En 1850, deux frères de l'Alta Rocca se voient forcés de fuir leur village. Derniers hommes de la lignée des Manghjà Orso, ils sont traqués pour cela. Orso prend le maquis, et n'aura de cesse de restaurer son nom, mais il lui faudra d'abord pactiser avec le diable, en la personne de Santo, bandit sanguinaire et avide de pouvoir.





De son côté, Giovanni, l'aîné, las de la spirale infernale des vendettas, quitte l'île et part sur les traces de leur père, vers les Etats-Unis d'Amérique. Il faudra attendre quarante ans pour que leurs destins se rejoignent à nouveau. Le roman mêle savamment politique et violence. Dans ce livre l’auteur explore l’identité corse à travers certaines notions : caractère corse, identité, notion de peuple corse, sa spécificité, le rôle des femmes…





Prix Albert-Londres en 2014 pour ses articles « Quartiers shit » parus dans La Marseillaise, Philippe Pujol, quarante-quatre ans, a signé en 2016 «La Fabrique du monstre aux Arènes » (Points 2016), succès critique et public. «La Chute du monstre » (Seuil) en sera la suite en 2019. La qualité de ses enquêtes sur le terrain, fruit de longues immersions, l'ont imposé comme l'un des voix les plus passionnantes du reportage

Philippe Pujol sera en dédicaces lors de rencontres littéraires les 28 à Folelli (médiathèque à 18h), 29 à Sartène (théâtre de verdure à 18 heures) et 30 septembre à Bastia (médiathèque Alb'Oru à 18h30).