Livres : "Les animaux de Corse" de Jean-Pierre Fleury

Jean-Pierre Fleury, qui a été pendant plus de quarante ans producteur et réalisateur de documentaires, notamment les très belles « Histoires naturelles » sur TF1, avec Igor Barrère, est aussi l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique dont Oiseaux de Corse (Albiana - 2018), Poissons de Corse (Albiana - 2020).On le retrouve aussi sur les ondes de RCFM où il tient une chronique consacrée à la nature en Corse.Il nous revient avec un superbe « Animaux de Corse », suite de Oiseaux et Poissons de Corse. Il y présente plus de deux cents espèces du maquis, de la montagne ou des rivières de Corse : Mammifères, reptiles, amphibiens, poissons d'eau douce, gastéropodes, arachnides, insectes, lépidoptères, mantoptères,odonates, orthoptères, phasmatodés…Les espèces sont classées par couleurs avec de magnifiques illustrations d’Hervé Le Mesle. L’animal, avec sa traduction en corse, y est décrit sur 2 voire 3 pages avec en encadré : taille, poids, longévité…La Corse, une montagne dans la mer, mais pas arche de Noé. « Il n’y a ni ornithorynques ni oryctéropes… de même qu’il n’y a pas non plus de vipères, de taupes, de blaireaux, d’écureuils, de chevreuils, ni d’ours ni de loups » souligne Jean-Pierre Fleury. Et pour ceux qui s’en étonneraient : « Pourquoi ? Ostracisme certainement pas, insularité à coup sûr. Quand on est une île depuis dix-huit millions d’années, on est peuplé d’habitants, hommes et animaux, forcément un peu différents. Le hasard et la nécessité, ces deux tyrans régissant l’évolution, ont voulu qu’il en soit ainsi… L’explication est fulgurante de simplicité ».La Corse, nous apprend encore l’auteur, abrite grand nombre d’espèces animales souvent communes à celles du continent, mais parfois originales, endémiques, propres à ce territoire et chacune d’elles a dû s’adapter à un environnement et à un climat très original en Méditerranée, où se combinent une forte pluviométrie et plus de 300 jours d’ensoleillement.Un livre tout public qui peut se feuilleter en famille, en toute convivialité.Après le ciel et la mer, voici venu le temps de parler de la terre de Corse. Après les Oiseaux de Corse, puis les Poissons de Corse, il restait en effet à évoquer ses mammifères, ses reptiles, ses amphibiens, ses insectes et ses poissons de rivière. L’île est connue pour la variété de sa flore, de ses paysages, de sa géologie, que l’on découvre au détour de simples balades, quel que soit l’endroit où l’on porte son regard. Aujourd’hui, elle dévoile la diversité de sa faune terrestre, plus discrète, plus farouche, parfois même quasiment invisible… mystérieuse et passionnante !