Livres - L'univers carcéral vu par Michel Ucciani

Michel Ucciani c’est d’abord « une gueule », que l’on découvre sur la couverture, celle d’un homme né en 1960 qui a cumulé entre 1978 et 2018 vingt années de réclusion. Une vie entre militantisme nationaliste et existence de braqueur qu’il raconte dans un livre sans concession et sans fioriture.





Un ouvrage qui démarre par ces mots : ‘J’ai la rage, la colère. Il s’est produit l’impensable, l’inimaginable, Yvan Colonna a été assassiné dans la prison d’Arles". La disparition tragique d’Yvan Colonna le 21 mars 2022, faisant suite à l’agression mortelle survenue 19 jours auparavant dans la prison d’Arles est le point de départ d’un livre où Michel Ucciani raconte sa vie. Une existence qui débute à Paris avant de se poursuivre en Corse en 1976 où, deux ans plus tard, elle va prendre une tournure particulière avec une « connerie » et plus exactement un vol de quatre pneus engendrant un premier séjour en prison à Ajaccio. Le pied était mis à l’étrier et dès lors la face cachée de la lune allait prédominer. Michel Ucciani enchaînait un passage au RPIMA où il était l’auteur de ses premiers braquages, avant de rencontrer le nationalisme et particulièrement le FLNC en 1983.





Dès lors le parcours de Michel Ucciani, classé DPS, va ressembler à un véritable tour de France des « taules » plus ou moins modernes, plus ou moins sécurisées et propres avec ses quartiers de haute sécurité ou pas : Les Baumettes, la Santé, Fresnes, Aix, Nantes, Digne Strasbourg, Vannes, Draguignan, Borgo….





Mais au-delà de ce parcours carcéral, Michel Ucciani nous livre un témoignage sur la vie derrière les barreaux, la solidarité corse, mais aussi les relations avec les matons et la direction des différents établissements. Un milieu particulier avec ses règles, ses codes, ses passe-droits et ses interdits, ainsi que ses rencontres bonnes ou carrément mauvaises, ses conflits de générations, sans oublier ces détenus qui ont défrayé les chroniques judiciaires au fil des décennies, car l’échelle de temps est bien celle-ci.





Un livre révélation où parfois cela semble invraisemblable tellement les situations sont cocasses, mais où également l’auteur pointe du doigt les manques et les incohérences d’une administration souvent dépassée par les situations. Corse en prison n’est pas un roman, juste l’histoire d’une vie particulière

Un livre sans langue de bois où chaque partie se trouve en face de ses responsabilités

Un tour de France carcéral qui prendra fin dans l’Hérault à la prison de Villeneuve-Lès-Maguelone, où il débutera la rédaction de son livre, le 21 février 2018 avec sa dernière libération.

Corse en prison est aussi révélateur de l’évolution du milieu carcéral avec un changement d’ambiance tout au long des quarante années de ce récit où l’on assiste à la montée en puissance des communautarismes.



--------

Corse en prison

La Manufacture de Livres

288 pages

19,90 euros