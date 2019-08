Livres : L’étonnant parcours du journaliste Antoine Acquaviva

Une vie extrêmement riche avec des périodes tumultueuses de l'Histoire à chaud, du Niolu au maquis du Morvan, de la Libération à la guerre froide, de l'Afrique coloniale au FLN algérien, de l'Amérique latine des années soixante à l'Europe de l'Est de l'ère soviétique, de la fin du franquisme à la révolution des Œillets au Portugal, du Chili d'Allende à l'Italie de Berlinguer. Un véritable tour du monde politique.





Antoine Acquaviva, journaliste à l’Humanité, retourne un jour sur son île natale. Il s'engage alors dans le mouvement nationaliste et prend la tête du Ribombu, hebdomadaire du parti A Cuncolta Naziunalista, vitrine politique du FLNC. Au final une plume en accord avec des convictions. Dans ce livre passionnant qui peut servir de devoir de mémoire et rappeler qui était les Franco, Allende, Alexander Dubček … à ceux qui ont, déjà, oublié ou pas connu.



Le livre débute par un sujet d’actualité : les migrants. Des migrants que le journaliste à la retraite était prêt à accueillir dans son village. Michèle Acquaviva-Pache qui en alternance laisse parler le journaliste (je) ou l’interviewe, remonte ensuite le temps : le FLNC, la guerre fratricide, la période communiste au journal l’Humanité qui a emmené le journaliste aux quatre coins de la planète, la résistance, le front populaire ...

Un véritable livre d’histoire par quelqu’un qui l’a vécue.



*Editions L’Harmattan