Livres : « Ironie, la vie » de Serge Marignan avec San Martino di Lota parmi les décors

- Serge Marignan, pourquoi ce titre « Ironie de la vie » ?

- Parce que la vie, le destin, se comporte toujours de manière inattendue et n'en fait qu'à sa tête. Aucune emprise de notre part, juste quelques tentatives d'orientation, souvent impulsives ou maladroites, dans un sens ou dans l'autre pour essayer de l'influencer. La vie est ironique dans le sens où bien souvent elle débouche ou aboutit à une situation imprévue. Tel est le cas pour Paul, l'un des 3 personnages principaux de la première partie.



- Le thème ?

- Un "Jules et Jim" pour teenagers qui prendrait en cours de route des airs de "César et Rosalie" avant de se terminer en "Bande à part". C’est l’histoire d'une amitié entre 3 ados, 2 garçons et 1 fille, qui va se poursuivre en trio amoureux et se terminer en naufrage, du moins jusqu'à la 3ème partie et l'apparition de Véra, fille de l'un des 3. Ce quatrième personnage, Véra, fait surface et explore la vie des deux quadragénaires que sont devenus Paul et Vincent. Je rajouterais que si j'ai emprunté aux deux personnages masculins quelques traits précis de mon caractère, l'intrigue et le récit ne sont pas autobiographiques.



- Comment l’idée de ce récit vous est-elle venue ?

- C'est le roman de la mémoire et des identités à travers la confrontation de 2 époques : les années 70 et les années contemporaines. Mémoire, à travers les lieux décrits et visités par le lecteur qui sont mes endroits de vie et de souvenirs au fur et à mesure du défilé de mon existence. Il s'agit d'une manière personnelle de rendre hommage à tous ces lieux et aux personnages croisés et aimés pour la plupart. Identités, au travers de la langue, vecteur de culture. Expressions occitanes et corses, passages traduits dans ces langues de façon volontaire afin d'accentuer un sentiment d'identification au territoire. Référence aux mouvements régionalistes des années 70. Beaucoup de références musique, cinéma et littérature.



- Une histoire qui se déroule dans de nombreux lieux, dont la Corse …

- En fait tous les endroits où j'ai vécu et que j'ai aimés : le Gard et l'Hérault en première partie et puis Lyon et la Haute-Corse notamment dans les hauteurs de la commune de San Martino di Lota, Pietranera, Mucchiete où j'ai demeuré de belles années.



- Déjà des projets d’autres livres ?

- Oui avec une écriture en parallèle sur les 2 ans à venir d'un recueil complet de poésies plus livret photos personnelles en lien avec les thématiques et puis écriture d'un recueil de nouvelles sur le thème de la rencontre, au sens large.