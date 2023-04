Livres : "Globule, le voyageur rouge" de Josette Dall'Ava-Santucci

Par des dialogues au plus près de la science, parfois philosophiques, parfois poétiques, sont racontés dans la simplicité et l'humour les mystères de l'infiniment petit.





Cette odyssée tumultueuse d'un globule rouge à travers le corps humain est jalonnée d'histoires extraordinaires se déroulant sur tous les continents, dans l'espace, au fond des mers et des océans.





Découvrez "Globule, le voyageur rouge" avec ses inquiétudes, ses prouesses, ses mythes et ses symboles L'hémoglobine au cœur de notre santé!



Josette Dall'Ava-Santucci, officier de la Légion d'honneur, a été enseignante chercheuse à l'université Paris V, médecin cheffe de service des l'hôpital Cochin et présidente des femmes médecins.

Il y a une vingtaine d'année elle avait contribué à porter sur les fonts baptismaux la première année de médecine à l'université de Corse.





En librairie le 20 avril

15€ www.aedis-editions.fr