Livre : « Une île dans la guerre » de Jean-Paul Pellegrinetti en libraire le 24 mars

Cet ouvrage ouvrage repose sur une collection de près de 10 000 documents privés, constituée des correspondances de plus de 120 poilus insulaires de toutes conditions.

Jean-Paul Pellegrinetti est professeur en histoire contemporaine à l’université Côte d’Azur de Nice et directeur du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC). Il est directeur de publication de la revue Cahiers de la Méditerranée et de la revue Études corses.