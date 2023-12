Livre : « Napoléon Inconnu » de Jean-Dominique Poli

Jean-Dominique Poli, maître de conférences, a enseigné plusieurs dizaines d'années à l'Université de Corse. Il a mené des travaux sur les imaginaires littéraires (René Char), les représentations de la Corse, l’histoire et les imaginaires napoléoniens. Il a aussi dirigé de nombreux colloques pluridisciplinaires et internationaux sur la figure de Napoléon.

Ce « Napoléon inconnu » est préfacé par Jean Tulard : « Plusieurs milliers de livres ont été consacrés à Napoléon, et pourtant, constate Jean-Dominique Poli, sa vraie personnalité nous échappe…Jean-Dominique Poli a voulu rappeler dans ce livre les origines corses de Napoléon, des origines trop négligées à ses yeux dans l’historiographie comme dans la légende. Laissons-lui la parole ».



Dans « Napoléon inconnu », l’auteur cherche à démontrer comment la projection dans le passé des problématiques actuelles empêche la compréhension de ce personnage sans cesse utilisé par les diverses propagandes, admiratives ou répulsives. Il réhabilite donc la filiation perdue entre Napoléon et l’île natale, en s’appuyant sur les éléments retrouvés de son Histoire de la Corse, et sur les autres écrits du jeune Bonaparte. S’appuyant sur des œuvres et des témoignages contemporains souvent inédits, cet essai réhabilite la filiation enfouie reliant Napoléon à la révolution de Corse (1729-1769), et il aide à la compréhension de son projet civilisationnel renouvelant l’Antiquité républicaine. Pour l’auteur, « Napoléon n’est pas sorti de nulle part » . De « l’île sainte » (Hölderlin) à l’Empire, de Paoli et 1789 aux Cent-Jours, puis au printemps des peuples, JD Poli décrit un continuum souvent sous-estimé dans l’action politique de Napoléon. Cette approche éclaire le soubassement des imaginaires napoléoniens qui, de par leur nature d’« énigme profonde et presque impossible à expliquer » (Charles-André Pozzo di Borgo) », continuent à pousser aux réflexions inconfortables et à révéler les répulsions, les frustrations, et les aspirations de notre présent.