Livre : Les récits, contes et nouvelles fabuleuses de Gilles Zerlini

Des récits de martyrs tels Ste Julie de Corse, Ste Dévote ou encore St Sébastien, des contes fantastiques ou non où l’on découvre de nombreux animaux, des nouvelles …Dans le volet « martyres », l’auteur réécrit, tout en respectant à la lettre le déroulé du Martyrologe romain, l’histoire de Saintes et de Saints sous une forme quelque peu ardente. On retrouve ainsi deux martyrs corses, Sainte Julie et Sainte Dévote et, par leur symbolique se rattachant facilement à notre île, Sainte Barbara et Saint Sébastien. Coté contes, que l’on peut qualifier de véritable bestiaire, se côtoient brebis, papillons, cochon, âne, merle ... Dans leur pureté et leur simplicité ces récits peuvent passer pour des contes traditionnels anciens ou des contes moraux tant leur charge contre le monde actuel est certaine. L’auteur s’évoque aussi lui-même, en clin d’œil dans « Le poulpe » !

Enfin, dans un autre volet, des nouvelles qui ont souvent pour cadre la ruralité et où Gilles Zerlini choisit de rendre hommage à ses deux maîtres, Maupassant (« Guy ») et Deledda (« Pâques »), auteur sarde, prix Nobel de littérature en 1926, un peu oubliée.

Ce triptyque porte comme le dit Jacques Fusina dans sa préface « une énergie bénéfique et un goût du merveilleux, comme une intéressante vivacité ».

CNI a rencontré l’auteur…



*Aux éditions Materia Scritta