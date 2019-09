Livre : Le tout nouveau roman de Laure Limongi se passe en Corse.

Bâti autour d’un secret de famille, ce roman familial s’ancre depuis l’année 76, date de fondation du FLNC et de naissance de l’auteur.Sous des dehors idylliques, on réalise vite qu’un secret affecte chaque membre d’une même famille ; notamment la plus jeune, Huma, à travers le regard de laquelle on suit l’histoire. Comme l’auteur, Huma est née en 1976, année forte en actualité politique avec la fondation du FLNC, Front de Libération National Corse. Puis les années 90, de triste mémoire.« C’est étrange de naître à une période d’enthousiasme mais aussi de chaos révolutionnaires, d’être adolescente quand rien ne se passe bien. C’était cette tranche d’histoire que je voulais raconter avec ce secret de famille : le silence qui enferme, gangrène les relations… »Ce livre pose deux questions : Pourquoi est-ce que l’amour ne sauve pas de tout ? Est-ce que Huma saura se libérer de cette histoire, grandir et devenir autre ? On se doute que son chemin passera par l’exil. Car la figure de l’île reste centrale, elle enferme et fascine à la fois, d’où le titre du roman.Musicienne, Laure Limongi explique que son travail littéraire se rapproche de certaines recherches rythmiques à travers des répétitions qui fonctionnent comme un refrain (cf. entretien Le Matricule des anges ). Dans ce roman, la palette de son écriture se déploie avec maturité et sensibilité. En tant que musicienne, Elle a participé au disque du compositeur Pierre Henry « Deux coups de sonnette » à Harmonia Mundi. Elle est auteur, compositrice et musicienne du groupe rock Molypop Editrice, elle a créé la collection critique « & » aux éditions Al Dante en 2000, avant de créer et diriger la collection « Laureli » aux éditions Léo Scheer en 2006. Elle y publie de la littérature contemporaine : Raymond Federman auteur reconnu, mais aussi Céline Minard Emmanuel Tugny … Elle s'illustre en faisant redécouvrir l'œuvre d’ Hélène Bessette à travers inédit et rééditions ; elle publie aussi des traductions du Brésilien José Agrippino de Paula ou de l’Allemand Jörg Fauser Ecrivain elle a publié 11 ouvrages : Éros Peccadille Éd. Al Dante 2002 - Je ne sais rien d'un homme quand je sais qu'il s'appelle Jacques Éd. Al Dante 2004 - La Rumeur des espaces négatifs avec Thomas Lélu, Éd. Léo Scheer 2005 - Orchidées & salami Discobabel 2005 - Fonction Elvis Éd. Léo Scheer 2006 - Le Travail de rivière Éd. Dissonances 2009 - Indociles Éd. Léo Scheer 2012 Soliste, Éd. Inculte, 2013 - Ensuite, j'ai rêvé de papayes et de bananes éd. Le Monte-en-l'air 2015 - Anomalie des zones profondes du cerveau éd. Grasset 2015 - On ne peut pas tenir la mer entre ses mains: roman éd. Grasset 2019 Laure Limongi sera en Corse du 20 au 24 septembre pour des rencontres littéraires en partenariat avec Arte Mare, Bastia Cultura, et la Collectivité de Corse :- Vendredi 20 septembre à Petreto Bicchisano (17h30 Médiathèque Territoriale).- Samedi 21 septembre à Bastia (17h30 Médiathèque Barberine Duriani, L’Alb’Oru).- Lundi 23 septembre à Folelli (18h00 Médiathèque Territoriale de Castagniccia).- Mardi 24 septembre à Ajaccio, (17h30 Librairie La Marge, 4 rue Emmanuel Arène).A noter aussi que le 22, Laure Limongi sera dans le Cap pour participer à la manifestation pour les violences faites aux femmes.*Editions Grasset (août 2019) - 19 Є / 288 pages - ISBN 978-2-246-81328-6