Livre : "La Corse, creuset génétique - Les origines révélées par l'ADN" de Stefanu Leandri

- De formation scientifique mais passionné d'histoire et de généalogie, je travaille depuis plus de 20 ans sur l'histoire de nombreuses familles Corses, et depuis une dizaine d'années, sur la génétique des peuples. Je me nourris également de mes échanges avec des archéologues. Cet ouvrage est mon premier livre. Avant cela j'ai participé à différentes revues insulaires comme Fora! et Fabula avec des articles portant sur des sujets historiques, généalogiques et génétiques. Près de deux mois avant la sortie du livre j'ai donné une conférence sur le sujet des origines génétiques des Corses au Musée de l'Alta Rocca de Levie. Je continue à faire des conférences bien entendu.



- L’idée de ce livre ?

- L'idée d'écrire ce livre est venue assez naturellement au fur et à mesure de mes lectures sur la génétique des peuples. Les mutations inscrites dans l’ADN humain permettent de remonter le fil de l'histoire et comprendre par quels mélanges génétiques successifs se sont constitués tous les peuples. Rien n'existait en termes d'ouvrage grand public dédié à l'histoire génétique d'un pays où d'une région spécifique en Europe et en Méditerranée. Commencer par la Corse, dont la variété génétique est particulièrement forte, m'a semblé une évidence pour de multiples raisons et avant tout charnelles. Logiquement, des ouvrages similaires pourraient suivre un peu partout en Méditerranée et en Europe. Peut-être y en a-t-il déjà en préparation.



- L‘objectif de votre ouvrage ?

- Ce livre s'adresse aux Corses de toutes les régions de l'île, ainsi qu'aux amis de la Corse, qui veulent comprendre le passé des insulaires, savoir de quels peuples et de quelles civilisations ils sont issus, et quand les différents ancêtres des Corses ont pu arriver dans l'île. Pour cette raison, l'ouvrage contient aussi de nombreux éléments historiques, généalogiques, archéologiques et linguistiques.