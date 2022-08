Livre : "L’aventure de la découverte géologique de la Corse"

Cette « Aventure de la découverte géologique de la Corse, des pionniers de la fin du XVIIIème siècle à nos jours », publiée il y a quelques jours aux Editions Albiana , a été co-écrite par 6 auteurs, sous la direction de Philippe Rossi : Philippe Rossi, Michel Durand-Delga, Odette Conchon, Michèle Ferrandini, Alain Gauthier et Marie-Dominique Loÿe-Pilot.Philippe Rossi est géologue, ancien directeur du programme de la carte géologique de la France au Bureau des recherches géologiques et minières (1993-2013) ainsi qu’ancien président de la commission de la carte géologique du monde (2008-2018).Michel Durand-Delga, décédé en septembre 2012, alors que le projet du livre avait été lancé, fut professeur à l’université Paul Sabatier de Toulouse et dans le cadre de son laboratoire de géologie méditerranéenne a prêté pendant une cinquantaine d’années une attention soutenue à la géologie, tant alpine que pré-varisque. Il a publié de nombreux ouvrages et coordonné Le Guide géologique de la Corse (1979).Odette Conchon est maître de conférences à l’Université Paris XI. Elle a établi la stratigraphie des formations quaternaires en corrélant les dépôts glaciaires, fluviatiles et marins.Michèle Ferrandini est maître de conférences à l’Université de Corse. Elle s’est attachée à l’étude détaillée des microfaunes et à la révision de la stratigraphie du Miocène.Alain Gauthier, professeur au lycée Fesch d’Ajaccio est un pédagogue infatigable qui depuis plus de 40 ans assure la promotion du milieu naturel en s’appuyant sur une connaissance toujours actualisée.Marie-Dominique Loÿe-Pilot est maître de conférences à L’ENS, Ecole Normale Supérieure, de Paris. Ses travaux ont tout d’abord porté sur le Néogène pour s’étendre ensuite à l’étude et à la caractérisation des polluants atmosphériques.« Plusieurs siècles d'interrogations, d'hypothèses, de recherches et de découvertes ont transformé la Corse en un terrain d'exploration scientifique pour les géologues venus parfois du monde entier... Une histoire... mieux, une aventure ! » souligne Philippe Rossi.L’histoire de la Corse présentée dans ce livre n’est pas celle seulement restreinte à la mémoire des hommes. Elle résulte aussi de l’enseignement qui a pu être tiré depuis maintenant plus de deux siècles, de l’étude des roches de notre planète et de celle de notre environnement cosmique immédiat et qui permet de reconstituer la longue suite de processus qui ont mené à ce qui est aujourd’hui la Corse, petit morceau de continent momentanément isolé dans la jeune Méditerranée.Les roches les plus anciennes de Corse remontent à quelque 600 millions d’années.Ce livre constitue donc un voyage dans le temps et l’espace avec comme unité : le million d’années grâce à la compilation de nombreux travaux non seulement sur la Corse mais aussi sur son environnement méditerranéen et plus largement sur les continents proches ou ayant été proches.« La découverte géologique de la Corse débute dès l’Antiquité, lorsqu’il était essentiel de connaître les ressources naturelles qu’offraient les territoires éloignés des centres de civilisation et de commerce. Dans la continuité de cette recherche « intéressée », le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle avec leur lot d’explorateurs plus ou moins missionnés confirment et parfois découvrent quelques-unes des richesses minières les plus intéressantes de l’île. L’aventure géologique balbutie alors, mais elle ne tarde pas à prendre son envol.Au XIXe et au XXe siècles, en effet, nombreux sont les scientifiques qui font de la Corse leur terrain d’observation car les « sciences de la Terre » sont en pleine expansion et les techniques nouvelles poussent aussi à de multiples découvertes, qui alimentent elles-mêmes de très nombreuses théories. De grands noms de la géologie y font même escale… Ainsi, à la façon même des formations complexes qu’elle observe, le savoir de la géologie sur la Corse est-il fait de sédimentations longues, de fusions, de brusques ruptures, d’émergences nouvelles… au gré des trouvailles, des accumulations pertinentes et des remises en question.Un mille-feuille que les auteurs proposent de découvrir méthodiquement, en progressant pas à pas, pour dévoiler les petits secrets de cette très originale île montagne de Méditerranée occidentale, la Corse, tels qu’ils furent révélés jusqu’à nos jours.Le présent ouvrage est lui-même le signe que cette aventure passionnante se poursuit…! »