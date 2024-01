Livre : "En Corse, la mer et le ciel marivaudent" de Ramda Boulfoul

- Ramda, un mot sur vos origines ?

- Je suis Algérienne, issue d’une petite région berbère qui ressemble énormément à la Corse par ses essences et les odeurs, par la lumière du ciel et de la mer. Le myrte, le lentisque, l’asphodèle, le figuier de barbarie m’enivrent et m’enchantent ici et là-bas. Cela fait 20 ans que je vis en Corse où j’y gagne ma vie. Je profite de la qualité de vie en Corse, je profite de mes amis corses. Le gâteau sur la cerise, j’ai rencontré une femme corse de 94 ans, une femme extraordinaire nous avons des échanges et des partages exceptionnels. C’est merveilleux de connaître l’autre ! J’ai aussi flirté avec les occitans, participé aux mouvements des langues régionales car ce combat me concerne. Active dans l’éducation populaire car l’émancipation passe par l’art et le savoir.



- L’idée de ce livre

- J’écris sur les femmes car je me rends compte au fil du temps, d’une façon générale, que les sociétés ne sont pas sorties de l’auberge. Même si de l’autre côté de la méditerranée, la femme est presque une propriété, elle est considérée toujours comme mineure. Le partage de l’héritage est injuste : elle a droit à la moitié de ce que peut avoir son frère. Et la liste est longue.



- La femme, les femmes vous inspirent donc...

- Les femmes me fascinent, elles s’adaptent, elles élèvent les enfants... en fait elles tiennent ! La beauté du paysage de la Corse m’a permis d’imaginer un dialogue entre une femme corse et une femme maghrébine. Ces deux femmes, les noms et prénoms figurant dans le livre sont fictifs, font presque une thérapie par l’émerveillement face à la nature. Réalité et fiction s’entremêlent.



- Un message à travers les lignes ?

- Je dénonce l’injustice qui réside encore dans le travail ou les salaires, le harcèlement sexuel, la violence. Pour se battre il faut raconter la vie des femmes et ce qu’elles subissent. De l’autre côté de la Méditerranée on ne peut pas être libre si on ne peut circuler qu’avec l’autorisation du mari et avec un corps caché. Le combat est plus difficile, «elles sont elles contre elles ».



- D’autres livres en préparation ?

- J’ai presque fini le prochain. Des nouvelles sur le parcours de certaines femmes : épanouie, révoltée, indignée, soumise...