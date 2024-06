Livre : « Aux origines de la tête de Maure » de Michel Vergé-Franceschi

« La question de l’origine du drapeau corse a passionné beaucoup de monde » souligne l’auteur. Et de citer dans les premières pages le professeur Pierre Antonetti qui n’hésitait pas à écrire en 1980, dans Le drapeau à tête de Maure : « C’est à ce roi d’opérette (Neuhoff)… qui ne régna que 6 mois, que l’on doit la présence de la tête de Maure sur le drapeau officiel de la Corse ». Mais pour l’auteur du présent ouvrage « Neuhoff ne fut pas un roi d’opérette, et la tête de Maure était présente sur le drapeau officiel de la Corse quatre siècles avant Neuhoff ».

L'origine de cette bandera avec sa Testa Mora demeure un vrai mystère. Et Michel Vergé-Franceschi de se demander si elle n'aurait pas... plusieurs origines ! Dans ce bel ouvrage richement illustré il répond, images à l'appui !

Depuis quand la Corse arbore-t-elle sur ses armes une tête de Maure ? Que symbolise exactement celle-ci ? Que vient faire le royaume d’Aragon dans les affaires corses ?

Pourquoi si peu de familles insulaires (une douzaine) et tant de familles du Nord de l’Europe (une centaine) l’ont-elles apposée sur leurs blasons ?

Pourquoi Théodore 1er, seul roi qu’ait connu la Corse, la porte-t-il en emblème, les yeux bandés pour la première et seule fois de l’histoire corse ?

Et pourquoi Pascal Paoli décide-t-il que, le bandeau relevé sur le front, elle symbolisera dorénavant la Corse et qu’elle illustrera définitivement le drapeau de la nation corse ?

Face aux questions innombrables, quelques indices probants éclairent heureusement les sombres labyrinthes de l’histoire insulaire… un livre passionnant.