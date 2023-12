Livre : « A Citadella di Corti - Une Citadelle pour horizon »

Des milliers de touristes convergent vers elle chaque année. Nichée au centre de l’île, dominant le paysage et la ville de Corte, la Citadelle en est devenue le symbole au point de figurer sur tous les livres, brochures ou cartes postales représentant la cité paoline.



En construisant une citadelle au centre de la Corse, ses concepteurs pensaient qu’elle serait imprenable, doutant qu’une armée de siège puisse amener ses canons jusqu’à Corte. Les officiers du Génie y ont portant cru : durant plus de cent ans, ils vont n’avoir de cesse d’améliorer ses défenses, de la doter de tous les perfectionnements techniques, de la rendre parfaite. Ainsi l’horizon a été atteint, l’utopie est devenue réalité et la citadelle a marqué de son empreinte toute l’histoire de la ville.



Des sept citadelles corses, celle de Corte est la seule construite à l’intérieur des terres, et ses trois niveaux de défense en font un site exceptionnel en Europe. Elle a été construite en deux temps à 350 ans d’intervalle : en 1419, Vincentello d’lstria, fait construire le château, appelé aussi « nid d’aigle », au sommet du rocher qui domine la ville. En 1769, sous les ordres du comte de Vaux, les troupes françaises entreprennent la construction de la citadelle proprement dite, en s’appuyant sur cet ouvrage initial.





Une date importante : 1984

La citadelle a été occupée par différents régiments militaires jusqu’au départ de la Légion étrangère en 1984. C’est alors que les travaux se succèdent avec pour débuter le « nid d’aigle », pour permettre son ouverture au public. En 1990, la citerne sud de la caserne Padoue est réhabilitée pour l’installation du fonds régional d’art contemporain de Corse. En 1997, la construction du musée de la Corse est confiée à l’architecte turinois Andrea Bruno qui rénove la caserne Sérurier (ancien hôpital militaire de la citadelle) et creuse le bastion VII pour y intégrer une extension contemporaine, deux constructions en harmonie exceptionnelle avec leur environnement. Dans ces espaces réhabilités, la dimension culturelle de la place forte et son rayonnement dans la ville se renforcent encore.

Aujourd’hui, l’enceinte de la citadelle accueille le musée de la Corse, le fonds régional d’art contemporain de Corse (FRAC CORSICA), l’office de tourisme Centru di Corsica, le FabLab pro de l’université de Corse et un des pôles du CPIE Centre Corse-A Rinascita. Elle est un patrimoine exceptionnel à préserver.



Aussi en 2019, pour fêter les 600 ans du château, la Collectivité de Corse qui est l’exploitant des lieux, a souhaité poursuivre la requalification du site avec ses partenaires. En recréant du lien avec le paysage et entre les différents maîtres d’usage de la Citadelle, en poursuivant les études historiques, archéologiques et techniques, tous partagent l’objectif d’une meilleure compréhension de la transformation de cette place forte et rêvent à son avenir.