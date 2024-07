Lisula : une nouvelle capitainerie et un port de plaisance "propre"

410 000€ p d'euros vont être investis. Un vaste chantier se met en place au port de plaisance Isula Grande pour moderniser les installations et apporter plus de services aux usagers de cette infrastructure qui vise à obtenir la certificationun label d'excellence écologique. Le projet est mené par Antoine Guerrini, adjoint au maire en charge du port, et Alexandre Marcelli, capitaine du port de plaisance, qui détaillent les futurs travaux nécessaires pour satisfaire le cahier des charges de la certification. « Nous avons deux dossiers sur le port. Celui de la capitainerie, qui restera à son emplacement actuel, sera beaucoup plus fonctionnelle. Elle inclura notamment une vigie offrant une vue panoramique sur le port et la zone de mouillage. Le second point concerne le réaménagement de l'aire de carénage du port de Lisula Grande. » Cette modernisation n'est pas seulement un projet écologique pour la ville, mais elle vise également à améliorer la gestion du port. « Nous avons 220 anneaux hors bouée. Cet hiver, nous allons réorganiser le port en instaurant des contrats pour l’hiver, l’été et à l’année », précise Alexandre Marcelli.

La certification "Port Propre" est un label d’excellence environnementale pour la gestion des ports de plaisance. Elle impose un cahier des charges rigoureux à respecter pour pouvoir être certifié. Valable trois ans et renouvelable après contrôle, cette certification est délivrée par l’organisme européen Afnor (Association française de normalisation)."Aujourd’hui, nous investissons 410 000€ pour réaliser ce projet écologique. Pour être certifié, nous devons répondre à plusieurs critères spécifiques." précise Antoine Guerrini. Ces critères comprennent une étude diagnostic environnemental, la lutte contre les pollutions chroniques et accidentelles, des économies d’eau et d’énergie, ainsi que la formation du personnel portuaire et la sensibilisation des usagers. "Nous avons également acquis des barrières antipollution que nous déployons en cas d’urgence. Nous espérons débuter les travaux après la saison 2025," conclut Antoine Guerrini.