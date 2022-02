Lisula : travaux préventifs sur l'île de la Pietra avant la réhabilitation du site

Dans le cadre des travaux de réhabilitation prévus pour le site des îles de la Pietra, par Conservatoire du littoral, qui en est propriétaire depuis 2012, la DRAC de Corse (direction régionale des affaires culturelles) a prescrit des fouilles archéologiques préventives afin de préserver le site archéologique, source majeure de la préhistoire insulaire.







"Il y a toute une réflexion qui a été menée avec les municipalités, la précédente et l'actuelle. Aujourd'hui, de gros projets sont en train d’être réalisés. Il y a la restauration du phare et sa mise en valeur ainsi que l’aménagement de la promenade du début des îles jusqu’au phare. Mais avant de réaliser ces travaux, il fallait obligatoirement s’assurer de la protection et de la documentation des vestiges qui pourraient être enfouis à cet endroit" explique Stéphanie Marchetti, chargée de mission au Conservatoire du Littoral.







Ainsi, depuis le début du mois de février, et ce pour une durée de 5 semaines environ, l'équipe de l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) mène les recherches qui se déroulent dès l'entrée de l'île. Une tranchée mesurant une centaine de mètres, interrompt ainsi l'accès au phare.



"Aujourd'hui, nous intervenons avant les travaux d'aménagement de la Pietra, pour vérifier la présence de vestiges archéologiques qui pourraient se trouver sous l'emprise de la route existante et le tracé des futurs travaux, afin de les sauvegarder, avant qu'ils ne soient irrémédiablement détruits. Nous avons quelques indices qui commencent à sortir, mais ce sont vraiment de très rares indices", explique Florent Soula, responsable de recherches archéologiques à l'INRAP.