Lisula : le festival Ciné Musica investit le centre-ville

Cette année, Lisula se prépare à accueillir une édition du festival Ciné Musica plus riche et variée que jamais. L'événement, qui célèbre à la fois le cinéma et la musique, est le fruit d'un travail acharné et de la passion de nombreux acteurs locaux. Le président du festival, Ceccè Acquviva, nous dévoile un aperçu de ce qui attend les festivaliers. "Nous travaillons dur pour offrir à notre public une expérience unique et diversifiée. Cette année, le festival sera marqué par beaucoup de nouveautés. Nous ne faisons pas un festival uniquement pour le cinéma ou la musique, mais pour toute la communauté. Il est tout à fait logique de proposer des événements en dehors de nos murs, et je suis convaincu que notre public nous suivra, même en dehors de la salle," explique-t-il. "Ça tombe durant les vacances scolaires, ce qui permet de capter une autre clientèle, mais c’est avant tout une volonté pour étendre la saison culturelle", poursuit le président.

Une des grandes nouveautés de cette édition est la délocalisation d'une partie des activités en ville. "On ne fait pas un festival que pour le Fogata et que pour le cinéma, on le fait pour tout le monde, et c’est tout à fait logique de le proposer en dehors de nos murs. Je pense que notre public nous suivra même en dehors de la salle." détaille le président aux coté d'Alain Rémond-Suzzoni, délégué général, qui ajoute : "Il fallait intégrer des animations au centre-ville. Un ciné quizz Place Paoli, la réalité virtuelle au Spaziu et au marché couvert, et la projection en avant-première du documentaire sur Cesaria Evora à l’église des moines."





"Un tel événement sur notre ville de Lisula c’est un honneur. Merci à toute l’équipe. Nous sommes là pour vous soutenir car c’est un festival qui illumine une nouvelle fois Lisula, célébrant à la fois le ciné et la musiques. Les dates correspondent à ce vers quoi nous voulons aller. Une destination de notre cité en cette partie de saison. C’est une très belle opportunité artistique pour Lisula". indique Angèle Bastiani, maire de Lisula.



Une belle programmation riche et variée

La programmation de cette édition promet d'être transgénérationnelle, couvrant divers genres cinématographiques, des films plus pointus au grand public. Alain Rémond Suzzoni déclare : "C’est une programmation transgénérationnelle. Avec différents genres de cinéma, des choses pointues et du grand public. Nous voulons amener le public vers des films plus confidentiels et plus difficiles. Et ça marche très bien." Le festival propose 20 films, dont 4 avant-premières, ainsi que des conférences, des master-class et des ateliers dédiés à la musique de film et à la création musicale pour le cinéma. De plus, une compétition de courts métrages, en pleine expansion, permet aux jeunes réalisateurs de présenter leurs créations à un public averti.

Ceccè Acquaviva exprime sa fierté quant à la projection en avant-première d'un documentaire inédit sur le groupe emblématique A Filetta, réalisé par Cathy Rocchi-Acquaviva. Après la diffusion du documentaire, un concert est prévu pour célébrer ce moment spécial.

Le festival compte également sur la précieuse contribution des jeunes de l'association Leia pour l'organisation et le bon déroulement de l'événement, une action qui pourrait bien susciter des vocations futures.