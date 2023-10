Lisula : la convention Petites villes de demain est signée

Ce mercredi 18 octobre, Lisula est devenue la première ville balnéaire à signer la convention OTR (Opération de Revitalisation du Territoire) dans le cadre du programme "Petites Villes de Demain". Angèle Bastiani, maire de Lisula, et Marie-Josèphe Capinielli, vice-présidente de la communauté de communes Lisula Balagne, ont reçu les représentants de l'État, Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, et Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, pour officialiser cette étape importante. "Nous avons sélectionné dans le département de la Haute-Corse 6 villes qui entrent dans le cadre Petites Villes de Demain. Ce sont des villes qui ont pour ambition d’animer un bassin de vie autour d’elles. Le souhait que nous avons eu en accompagnant Lisula, c’est d’accompagner son ambition" explique en préambule Michel Prosic, préfet de Haute-Corse.

Le programme "Petites Villes de Demain" s'attache à insuffler une nouvelle vie aux villes en favorisant l'essor de leurs bassins de vie. Il repose sur quatre axes essentiels : l'habitat, le commerce, la mobilité et les infrastructures. Lors de la cérémonie de signature, Angèle Bastiani a mis en avant les avancées significatives réalisées à ce jour : "Nous avons déjà bien avancé dans certaines opérations, notamment dans le secteur de l'habitat, l'OPAH, avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, des logements comme pour ceux de Vaitanacce, ou encore la mobilité et les transports en commun. Le service public complémentaire avec La Maison France Service s'inscrit également dans cette dynamique. D'autres projets viendront compléter cette belle dynamique."

Le but du programme est de renforcer l'ambition des municipalités et de stimuler leur développement économique. À cet égard, Lisula, forte de ses nombreux projets, aspire à recouvrer son statut central, notamment en Balagne. La convention de revitalisation du territoire est une étape cruciale pour soutenir l'essor commercial de la ville, notamment sur le front maritime et éventuellement au port.

Michel Prosic a souligné l'importance de transformer l'image de la ville pour que ses habitants vivent plus sereinement dans leur environnement urbain. "Faire en sorte que tout le territoire profite et que tout le territoire respire d'un point de vue économique. Lisula est une ville qui porte de nombreux projets. Il faut qu'elle retrouve cette place centrale, place qu'elle doit avoir et qu'elle doit renforcer dans le département de la Haute-Corse et plus spécifiquement en Balagne. Aujourd'hui, de nombreuses actions sont déjà sorties de terre, notamment pour l'habitat et la mobilité. Mais il reste encore des choses à faire, notamment pour la partie commerciale", a précisé le préfet.

Le programme "Petites Villes de Demain" offre un horizon de quatre à cinq ans pour concrétiser d'autres projets et objectifs."Transformer une ville, améliorer son image, et offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants,". Voilà lancé un nouveau défi pour Lisula.