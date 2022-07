Lisula in Festa : les animations estivales pour faire bouger la cité paoline

Le maire Angéle Bastiani et Alexandra Escobar Santini reviennent plus en détail sur cette belle affiche. "Nous voulions vous présenter la programmation culturelle et événementielle de cet été et de cette rentrée 2022, pour la ville de Lisula. Nous sortons d'une période compliquée, 2 années sans festivités, non pas que tout soit terminé, mais il est temps de reprendre des activités et de répondre positivement au tissu associatif qui vient co-organiser des choses avec la commune, de façon favorable. Cela va redonner de l'espoir à la population avec une vie qui reprend" débute Angéle Bastiani.



Une nouvelle saison marquée par une programmation différente des événements à venir. "Avant, pérenniser un événement était évident. Aujourd'hui on se dit qu’on le fait et on verra bien. C'est difficile, car on sait que le tissu associatif est souvent constitué de bénévoles et c'est assez dur pour eux d'organiser et de proposer des événements. Je tiens à le remercier", continue le maire.



Un feu d'artifice pour le 14 juillet

Le 14 juillet, l'incontournable feu d'artifice, qui cette année, en plus de la Révolution française, rendra également hommage à Pasquale Paoli, élu général en chef de la Nation Corse, un certain 14 juillet 1755, date importante pour les Corses et notamment les lisulani. "Les Nocturnes de l'Art, programmation qui se fait sous le marché couvert, débuteront le 15 juillet et ne termineront le 15 septembre, peintures, sculpture et toiles réalisées par le CIAS et les enfants de la crèche a Rundinella et les œuvres de Marcel Boos, Marion Bonavita, Émilie Dupray" précise Alexandra Escobar Santini.



Le 15 et 16 juillet, la première édition lisulana du festival di a Canzona Corsa "avec des chanteurs mythiques. Concerts organisés en partenariat avec la Cdc et la mairie.L'association du club de foot s'occupera de la buvette et l'association de la Marie-Do aura également un stand " ajoute-t-elle.





Peintures, sculptures et oeuvres d'art s'exposent

Du côté de l'espace culturel de la ville, le Spaziu, se succéderont tout au long des mois à venir, différentes expositions. Jean-Claude Suzzoni et René Bourgeois débuteront avec la presentation de leurs peintures du 18 au 24 juillet. Letidor s'installera avec ses toiles féminines du 25 au 31 juillet.



Du 1er au 14 août, Monique Yenco Fusella revient une nouvelle fois faire rêver son public.



Du 15 au 21 août, les peintures et céramiques de Karin Lindstrome, puis du 22 au 28, ce seront celles de Joëlle Paillès et Sylvie Verdier.



À la rentrée les expositions continueront avec, du 29 août au 4 septembre, Régis Parriaux et du 5 au 11 septembre, Daniele Badet.





Aussi l'arrière saison

À la rentrée, Victor et le Ukulélé, spectacle offert aux écoliers d'Albert Camus, et en novembre, les Recontres Musicale de Méditerranée feront une halte à Lisula au mois de novembre. De nombreux concerts au sein des églises ainsi que les mercredis dédiés à l'histoire de la ville animés par Stéphane Pergola sont aussi au porogramme.



En fin de saison, le sport est mis l'honneur grâce à l'international de Pétanque qui fait enfin son grand