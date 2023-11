Lisula : Le collectif des usagers des îles de la Pietra appelle à une nouvelle mobilisation

Ce samedi 25 novembre, le Bar du Port de Lisula accueillera une réunion publique organisée par les socioprofessionnels et les usagers des îles de la Pietra. L'objectif est de soulever une fois de plus le problème du réaménagement du site.

En effet, après un bilan de la saison 2023 jugé difficile en raison des modifications apportées au site, propriété du Conservatoire du Littoral, les représentants du collectif se mobilisent à nouveau pour faire pression afin que les organismes concernés acceptent enfin les demandes de modification proposées.

Actuellement toujours en chantier et interdit d’accès au public, le site, qui disposait de 2 parkings et de plusieurs places disponibles entre le port de plaisance, l’établissement de la CCI, le Bar du Port et l’Hôtel de la Pietra, ne proposera à terme plus qu’un nombre de places très limité. "Il y avait un besoin de faire un point après cette saison qui s’est révélée compliquée sur le Port de Lisula, due au nombre de places de stationnement disponibles sur le port. La configuration du site de cette saison se rapproche sensiblement de la configuration finale" explique Rinatu Frassati, propriétaire de l’hôtel la Pietra. Durant l’été, une centaine de places étaient disponibles sur l’intégralité de la presque île. "En réalité c’est une vingtaine de places en plus de celles qu’il y aura au final. Nous avons ainsi touché du doigt ce que sera la situation sur le port. Et c’est notoirement insuffisant. Ce changement à créer des embouteillages encore plus monstrueux que ceux que l’on a connu jusque là. Pourtant j’en ai vu des embouteillages mais jamais comme ceux cette année. La ville était paralysée et asphyxiée. Côté bateaux, pour chacun on parle de plusieurs centaines de voitures qui entrent et plusieurs centaines qui sortent donc qui se croisent. Et là, le manque de places et de parkings tampons se ressent. Les gens ne peuvent pas attendre quelque part que tout se désengorge et ça crée des embouteillages. Nous avions vu venir ce problème et avions prévenu tout le monde", continue Rinatu Frassati qui revient également sur la baisse importante de fréquentation de la clientèle dans les différents établissements commerciaux du port, toujours à cause du manque de places.





Une baisse de fréquentation

"Cet été, nous avons eu une baisse énorme de fréquentation. Les clients nous disaient qu’entre les embouteillages pour accéder au port et le manque de places ils ne pouvaient pas venir ou rebroussaient chemin même s’ils avaient réservé une table. Ils nous appelaient pour annuler. Avant on pouvait se garer ici et gratuitement. Maintenant il faut aller en ville, trouver une place, payer le parking, marcher entre 15 et 20 minutes aller et 15 à 20 minutes retour pour venir manger. Il y a la possibilité de faire un parking d’une centaine de places sous la tour qui serait fondu dans le décor, camouflé et sans dénaturer leur projet écologique. Nous nous demandons également ce qu’il en est de la sécurité. Comment les pompiers, en ces temps d’embouteillages, peuvent accéder au plus vite au port en cas d’urgence? On se le demande". Un projet passé de 0 place sur le plan initial à une quarantaine de places sur le parking sur la modification. Ce qui est loin d’être assez pour le collectif. " Il faut doubler voire tripler le nombre de places dans le parking. En plus de celles qui se trouveront le long de la route. Leur projet est illogique. Pourquoi faire des travaux qui vont empirer la situation. Nous avons vu et eux aussi ont vu ce qu’il s’est passé cet été. Il sont encore à temps de changer. Car je rappelle que le port à pour vocation de s’agrandir. Ne parlons même pas de la croissance de la ville entre toutes les résidences secondaires et en saison la population touristique, ça va devenir catastrophique. Le site va gagné en attractivité certes avec le phare qui devient un musée et tout le reste embelli. Mais la question qui se pose est : pensez-vous vraiment que les gens vont allez se garer en centre ville voire à Caruchettru pour aller jusqu’au phare, sans parler des jours de pluie ou de vent … et on pense aussi aux personnes handicapées".

Le collectif demande donc une augmentation du nombre de places de stationnement, estimant le projet actuel illogique. Le rendez-vous est fixé au Bar du Port à 14h30 pour discuter des enjeux du réaménagement, avec l'espoir de trouver des nouvelles solutions.