Lisula : La santé au cœur de la journée internationale des droits des femmes

A l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes le 8 mars 2024, la maison de Santé de Lisula ouvrira ses portes à toutes les femmes du territoire pour une journée dédiée à la prévention santé et au bien-être féminin. Dominique Simeoni, médecin généraliste à la maison de santé de Lisula, partage son enthousiasme pour cet événement : "L’idée de départ est de profiter de cette Journée pour donner à toutes celles qui le souhaitent, l’opportunité d’avoir accès à des informations et des entretiens pluri-professionnels."



Au cœur de cette journée, la prévention des maladies cardiovasculaires se positionne en priorité. Le Dr. Raphaële Convers, cardiologue, sera présent pour des entretiens individuels et animera une conférence sur la santé cardiaque des femmes. "Prévenir les maladies cardio-vasculaires qui sont des maladies insidieuses chez la femme et se manifestent avec des symptômes qui peuvent être totalement différents des symptômes classiques chez les hommes, comme de la fatigue ou des douleurs non cardiaques." explique Dr. Simeoni.

Outre les consultations cardiologiques, une variété de professionnels de santé sera disponible pour aborder différents aspects du bien-être féminin. Une diététicienne, une psychologue, des sages-femmes et d'autres spécialistes offriront leur expertise. Le Dr. Simeoni insiste sur l'importance de cette diversité d'accès aux soins : "Nous avons rassemblé une équipe d'experts dans différents domaines. Le but de cette journée est de proposer aux femmes qui pourraient être éloignées des structures de soins, à celles qui ne consultent pas habituellement pour elles-mêmes, un accès varié, au même endroit, au même moment."

L'endométriose, une maladie souvent méconnue, occupera également une place importante lors de cet événement. Une sage-femme spécialisée et une patiente experte viendront partager leurs connaissances et expériences. "Ainsi, au cours d’une même journée, les personnes présentes pourront rencontrer plusieurs spécialistes, les connaître et savoir qui consulter en cas de besoin et prendre également du temps pour elles." détaille le médecin.

Pour rendre cette journée encore plus spéciale, le service Ma Pause Douce-Heure, spécialisé dans les soins et l'accompagnement socio-esthétique, sera également présent. "Nous avons invité Ma Pause Douce-Heure qui propose déjà des prestations socio-esthétiques dans certaines communes, et qui sera installé à l’arrière du bâtiment pour une parenthèse agréable", précise le Dr. Simeoni.

Cette première édition pour la Balagne offre des entretiens gratuits et ouverts à toutes les femmes du territoire âgées de 18 ans et plus.



Rendez-vous donc le 8 mars à la maison de santé de Lisula avec la CPTS de Balagne pour bénéficier d’entretiens individuels de 9h à 16h.