Lisula : Des étudiants imaginent la ville de demain

En Balagne, 8 étudiants nantais et 1 Cortenaise, accompagnés de leurs professeurs Claude Puaud, Cécile Nizou, et Pascale Joanne, travailleront sur le projet urbanistique de redynamisation de la ville de Lisula.

"Ces ateliers consistent à mobiliser des équipes d’étudiants de disciplines différentes. Durant quelques jours, ils s’immergent dans une commune comme ici à Lisula, pour élaborer un diagnostic et produire des orientations de développement sur le thème de la revitalisation des centres - bourgs" explique Claude Puaud.



Dès ce lundi, ils ont investi les rues de la cité paoline. Ils ont dans un premier temps, découvert les projets phares et les enjeux de la ville avant de visiter, sur site, ces différents projets comme celui de la Place Paoli ou encore l'Institut des Filles de Marie, en cours de rénovation.



Aurélie en 2e années à Corte, sous l'égide de sa tutrice Flora Mattei, s'est notamment intéressée aux voies vertes. "Nous devons étudier les différents moyens de transport. Et du côté des habitants quels seraient les moyens les plus volontiers employés".



Ces Ateliers hors les Murs sont développés par la Fédérationdes Parcs Naturels Régionaux de France en partenariat avec les ministères de la Culture, de la Transition écologique, de la Cohésion des territoires et de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.



"Ce projet a pu être réalisé grâce à la municipalité actuelle de Lisula. Nous tenions à les en remercier", précise Michèle Barbé, présidente de la Maison des Architectes. À leur retour en fac, les universitaires travailleront sur différents projets évoqués qu'ils pourraient notamment présenter par la suite à la commune. "Ces travaux diagnostics entrent dans leurs projets de fin d'études. Ils pourraient devenir une base pour les projets de la commune qui sont à venir auxquels nous pourrions associer un maximum de personnes, comme les architectes de la région" précise le professeur. Après la pause méridienne, les étudiants ont participé à une visite guidée de la ville par un guide conférencier, visite offerte par l’Office du Tourisme intercommunal de Lisula.Puis, aux côtés de nombreux élus et acteurs du territoire lisulanu, ils ont participé à une table ronde dans la salle du conseil municipal."



Les architectes de la région ont été invités afin d'échanger avec leurs jeunes collègues, sur ce qu'ils ont pu découvrir aujourd'hui, débattre sur les projets et discuter notamment des enjeux à soulever. "C'est très intéressant pour la ville d'avoir ce partenariat. De permettre aux jeunes dans le cadre de leur Master de venir s'exprimer et d'avoir en retour une vision de l'urbanisme avec un regard neuf et jeune." précise Angèle Bastiani, maire de Lisula.