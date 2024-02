« Linus II, le jugement dernier » le dernier ouvrage de Jean-Philippe Serpi

On s’attendait à une nouvelle aventure de son héros, l’espion britannique Bill, mais le romancier nous prend à contre-pied. «Je fais en effet une parenthèse dans les aventures de mon espion » explique Jean-Philippe Serpi. « J’avais besoin d’un break littéraire et de passer à autre chose. Ce livre est la concrétisation d’une réflexion personnelle que je me fais concernant l’existence de Dieu. J’ai transcrit à ma façon ce qu’attend la communauté chrétienne à savoir l’envoi d’un nouveau messager ».

« Linus II, le jugement dernier », aux éditions Nombre 7, est l’histoire de Léo, un passeur d’âmes, qui a pour mission divine de purifier les âmes des mourants avant qu’elles n’atteignent les Cieux. Il devra se battre notamment contre de hauts dignitaires du Vatican qui voient en lui un envoyé du Diable venu sur Terre semer le doute dans la communauté chrétienne. D’autres détracteurs lui reprochent eux son train de vie et sa sexualité. Ce 1er tome, car il y en aura un second début 2025, a pour décor la côte ouest des Etats-Unis. Dans sa mission Léo est aidé par Peter, un ami de longue date, et Théo, son ange gardien. A travers ce roman riche en suspense et en rebondissements, Jean-Philippe Serpi délivre des messages. Messages forts sur la tolérance, la bienveillance au fil des pages dont certaines suscitent également bien des interrogations sur des sujets de société. La plume est enlevée, documentée, passionnante, haletante, plongeant le lecteur dans un conte fantastique où les intrigues cléricales se mêlent au quotidien, dans le monde de la mode de l’ouest américain. Quant aux fans de Bill, qu’ils ne s’inquiètent pas, le tome 6 de ses aventures est prévu pour 2026.

A ne pas manquer la dédicace de l’auteur ce samedi 24 février de 9h30 à 17h30 dans la Galerie Marchande du centre commercial La Rocade à Furiani.