Linguizzetta : ces habitants excédés par les dépôts sauvages de déchets

Un matelas, des matériaux d’isolation, des palettes, du bois, des chaises en plastique jonchent une partie du parking du lotissement Marine de Bravone , à Linguizzetta , où des détritus ne cessent de s'amonceler à quelques dizaines de mètres de la mer .



Aujourd'hui l’agacement commence à se faire sentir parmi les habitants du lotissement . Depuis plusieurs mois, ils sont les témoins de ces incivilités de plus en plus fréquentes : divers déchets, plus ou moins encombrants sont déposés régulièrement et s'accumulent sur le parking et sur le chemin qui mène à la plage. Excèdes , les résidents qui dénoncent ces "décharges sauvages qui assassinent l'environnement. "

Pour eux, c’est "lamentable et déplorable" que des déchets polluants soient jetés dans la nature alors que la déchetterie d' Aleria , située à quelques kilomètres du lotissement, est gratuite et peut accueillir tous les déchets "située à quelques minutes en empruntant la nationale, cette déchetterie est animée par un personnel compétent et disponible qui ne ménage pas ses efforts", témoigne un habitant de Marina di Bravone .

" À l’évidenc e , ce n’est pas suffisant", s'exclame l'homme qui déplore "cet incivisme total qui dégrade la résidence" et espère que "les pollueurs seront poursuivis pour avoir pourri le parking réservé aux familles des résidents, à jour de leurs charges, qui se rendent à la plage avec leurs invités. " .



Les propriétaires envisagent d'organiser un tractage à l'attention de tous les habitants et vacanciers de la commune pour les sensibiliser au problème. En accord avec le maire, Severin Médori , et le syndic de la copropriété, "U Renosu", la question des dépôts sauvages sera mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Une campagne signalétique en direction de la déchetterie gratuite d' Aléria est aussi envisagée.