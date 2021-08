Limonade Gialla : fraîcheur et authenticité insulaire

Un pari au départ, une entreprise florissante à l’arrivée. C’est le projet dans lequel se sont lancés Solenne et Christian De Luca il y a quelques années dans leur hameau de Ghjadda sur la commune de San Gavinu di Carbini. Après 4 ans de tests, de dossiers administratifs et de brainstormings commerciaux et marketing leur produit est né au printemps 2021, en pleine crise sanitaire : Gialla, la limonade traditionnelle artisanale corse.



Imaginée, testée et embouteillée à Ghjadda, cette nouvelle limonade sur le marché corse s’inspire des saveurs insulaires : cédrat, verveine, framboise et clémentine pour un voyage gustatif dans le passé. Une sorte de « Madeleine de Proust » pour ses fabricants qui ont voulu mettre en bouteille leurs souvenirs d’enfance et le goût de ces moments particuliers. Mais au-delà du goût, elle se différencie des autres par un taux de sucre amoindri et des bulles en moins grande quantité. Disponible en format 33 et 75 centilitres, ses parfums délicats et sa fraîcheur sont parfaits pour aider à supporter la chaleur estivale