Lilian Laslandes (SC Bastia) : « c’est la régularité qui nous sauvera »

Pour le compte de la 32e journée de championnat, escapade du côté du Matmut Atlantique pour le Sporting, qui est 15e au classement avec 37 points. Il affrontera les Girondins de Bordeaux, qui sont 12es et totalisent 41 points. Certes, les hommes d’Albert Riera ont presque sauvé leur place en Ligue 2, mais ils doivent terminer cette saison aussi haut que possible afin de plaire à leurs supporters.

Après une victoire à Laval et un match nul contre Furiani face à Dunkerque, les Bastiais n’ont plus beaucoup de marge d’erreur. « Nous allons disputer deux matches importants dans le sprint final », affirme le défenseur Dylan Tavares. « Chaque match a son histoire, alors à nous de répondre présents, de montrer notre caractère combatif. Il ne faut pas qu’on se fasse marcher sur les pieds ».





Un retard d’avion ayant empêché Michè Moretti d’être présent à la conférence de presse de ce vendredi (il était en stage de formation à Clairefontaine) Lilian Laslandes, ancien bordelais, répondait aux questions de la presse. «Même si Bordeaux est mal classé, c’est un gros du championnat qui n'est pas encore guéri malgré le résultat obtenu la semaine dernière. Dans notre situation on prend match après match. On sait qu’on est capable de faire des résultats à l’extérieur. À nous d’y aller avec de bonnes intentions, les gêner dans leur jeu, et faire ce qu’on a prévu. Ils vont essayer de mettre du rythme, on n’ y va pas en victime et on va se battre pour tenir notre rang. On doit y mettre les bons ingrédients ».





Quand on évoque l’inconstance de son équipe, Lilian Laslandes met en avant la jeunesse du groupe. « Il est jeune et n’arrive pas à alterner entre les moments faibles et les moments forts. C’est notre défaut. On arrive à faire de belles choses lors d’une mi-temps. C’est la régularité qui devra nous sortir de cette situation. Il faut un déclic, mais le déclic il faut aller le chercher. C’est un championnat un peu fou et beaucoup d’équipes prétendent à beaucoup de choses. L’important sera de garder un effectif complet pour avoir de la fraîcheur physique ».

Si Lilian Laslandes émettait quelques réserves sur la participation d’Anthony Roncaglia en proie à une infection, en revanche l’absence de Facinet Conté, blessé aux adducteurs contre Dunkerque, a été confirmée.