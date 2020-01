Ligue corse de Judo : vœux, remise de récompenses et tournoi de France cadet

Kagami biraki

Le Samedi 11 Janvier s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux au Dojo Joseph Gentili à Corte.

Cette année un invité de marque était présent en la personne de Jean Pierre Tripet 8ème Dan et Vice président de la FFJDA en charge de la culture judo.

Plus de cent personnes s’étaient déplacés de tout le corse pour cet événement ce qui en fait une réussite.

Différentes distinctions ont été remises afin de récompenser l’investissement des professeurs et des dirigeants :





Remise des récompenses

La Lettre de félicitations et la médaille fédérales sont Destinées à récompenser les acteurs bénévoles du judo ou des disciplines associées (dirigeant, élu, membre de commission).

La Lettre de Félicitation est attribuée GASQUE JEAN-PIERRE.

La Lettre de Félicitations est attribuée à Mr PINELLI STEPHANE.

La Lettre de Félicitations est attribuée à Mr ROYER JEAN LUC

La Lettre de Félicitations est attribuée à Mr SANTONI MARC

La Lettre de Félicitations est attribuée à Mr SILLIS THIERRY



Les palmes Destinées à récompenser les enseignants (professeur, directeur technique, cadre technique), les juges, les arbitres et les commissaires sportifs.

La Palme de Bronze est attribuée à Mr DUJARDIN ERIC

La Palme de Bronze est attribuée à Mr PAMART OLIVIER

La Palme de Bronze est attribuée à Mr FERRACCI NICOLAS



La Palme d'Argent est attribuée à Mr GESLIN THIERRY

La Palme d'Argent est attribuée à Mr TORDELLI FRANCOIS



Les Médaille de Bronze et d’argent du Grand Conseil des Ceintures Noires

La Médaille de Bronze du Grand Conseil des Ceintures Noires est attribuée à Mr MARANO JEAN MICHEL

La Médaille d’Argent du Grand Conseil des Ceintures Noires est attribuée à Mme JINVRESSE MARCIANA



Un grand moment d’émotion a été la lecture en langue Corse du code moral du judo par les judokas du Kodokan Curtinese ce qui a donné des idées à M. Tripet d’origine Bretonne :

Il a fait part de son intention de reproduire cette démarche en Bretagne.

La journée s’est achevée autour d’un moment de convivialité mêlant figatellu et galette des rois.





Tournoi de France cadet

Le 18 Janvier aura lieu le tournoi de France à Cannes. Premier grand rendez vous de l’année il permet d’établir une hiérarchie dans les catégories de poids et de dégager les athlètes qui intégreront le Groupe France.

Comme à l’accoutumée le niveau sera très relevé avec la présence d’équipe nationales étrangères. L’objectif est de faire au moins aussi bien que l’année précédente à savoir 3 podiums.

10 athlètes sont sélectionnés (5 garçons et 5 filles).



A l’issue se déroulera un stage du 19 au 21 Janvier inclus regroupant près de 300 combattants auquel participeront 13 membres du pôle espoir Corse.

Tout cela a été rendu possible grâce à la collaboration du CSJC de Corse qui a financé le déplacement des athlètes et a mis à disposition sa préparatrice mentale pour accompagner les athlètes dans le cadre de la MAP (Mission d'aide à la Performance).