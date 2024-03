Ligue B – Le GFCA Volley renverse Rennes (3/2)

Après sa belle victoire lors de la précédente journée au Palatinu 3 sets à 0 face à Fréjus, le 3e du championnat de Ligue B, les Ajacciens rendaient visite à Rennes, la lanterne rouge, dans sa salle Colette Besson. Derniers avec 15 points, les Bretons restaient cependant sur une magnifique victoire à Cannes, le leader (3-0). Une équipe qui avait le vent en poupe et qui prenait très vite les devants face à des Ajacciens, surpris par le début de match des locaux. Sous l’impulsion de Garret, les Bretons creusaient très vite la marque dans le premier set (14-9). Malgré un net regain de forme sous l’impulsion de Bala et Conré au block, le GFCA recollait à la marque (14-14) avant de totalement craquer en fin de set (25-17). Un premier set maîtrisé de bout en bout par une équipe rennaise en totale confiance.



Le duo Garret-Sinoski en feu côté rennais



Mais dans le 2set, le GFCA se réveillait enfin pour prendre rapidement l’avantage au score (10-5) puis (14-9). Le moment choisi pour Conré, Roatta et Bala de livrer un récital qui faisait littéralement exploser la défense rennaise (20-11) avant de conclure en beauté (25-14). Dans le 3e set, ce sont les Rennais qui rentraient le mieux dans la partie grâce notamment à Sinoski, très en verve (7-2) puis (15-10). Le duo Sinoski-Garret mettait la réception ajaccienne en difficulté (20-14) et s’adjugeait sans trop de mal le 3e set (25-17).

Le GFCA tentait le tout pour le tout pour revenir dans le match, mais se heurtait toujours à l’énorme Garret, efficace aussi bien en attaque qu’au contre (4-7). Sinoski signait lui 3 aces de suite pour permettre aux Rennais de prendre le large (10-5) puis (13-10). Le moment choisi par Lacassie, Conré et Bala de se remettre dans le sens de la marche en revenait à 17-17. La fin du set devenait haletante et ce sont finalement les "Rouge et Bleu » qui s’imposaient (25-19) après un sursaut d’orgueil salvateur en fin de set.

Le 5e set s’annonçait indécis, mais les Rennais multipliaient alors les erreurs notamment au service, face à des Ajacciens retrouvés pour finalement s'offrir le set et la victoire (15-9). Les Ajacciens restent seconds du championnat de Ligue B, à deux points derrière Cannes. Prochaine rencontre samedi prochain face à France Avenir 2024.