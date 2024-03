Ligue B – Le GFCA Volley affrontera Martigues en 1/4 de finale des play-offs

La victoire de Cannes en milieu d’après-midi face à Cambrai (3-0) n’avait laissé aucun suspense pour la place de leader du championnat de Ligue B. Opposé à l’équipe de France Avenir, à Montpellier, les Ajacciens étaient assurés de terminer à la 2e place du championnat de la saison régulière.

Dans un match sans trop d’enjeux, les Ajacciens au coude à coude avec les jeunes espoirs français s’inclinaient finalement lors du premier set (26-24). Dans le second set, les Ajacciens prenaient rapidement l’avantage grâce à Roatta et Conré notamment (9-5) puis (19-15). Le GFCA Volley assurait l’essentiel en revenant à un set partout (25-20) sur une attaque gagnante de Lacassie.



Une victoire au tie-break



Dès le début du 3e set, les jeunes de France Avenir prenaient rapidement l’avantage grâce aux attaques puissantes de Pujol, leur pointu. Mais grâce notamment à Conre et Lacassie, les « Rouge et Bleu » revenaient petit à petit dans la partie (8-8) avant de passer devant en fin de set (13-16) puis (20-22) avant de le remporter (25-21). Frédéric Ferrandez en profitait pour faire tourner son effectif en vue des play-offs en offrant du temps du jeu à l’ensemble de son effectif et des jeunes présents dans le groupe pour l’occasion. Malgré une belle résistance, le GFCA perdait le 4e set (21-25).

Dans le tie-break, les Ajacciens prenaient rapidement le dessus (8-5) puis (12-9) avant de conclure 15-10. Un succès anecdotique pour le GFCA Volley, qui termine à une belle seconde place à l'issue de la saison régulière.

Place maintenant aux play-offs contre Martigues, le 7e du championnat de Ligue B. Les Ajacciens recevront les Provençaux jeudi (20h) au Palatinu lors de la première rencontre, au meilleur des 5 manches.