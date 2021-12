Ligue 2 : le bilan de l’année 2021 des clubs corses

En championnat en revanche, le promu, champion de National la saison dernière, peine encore à se frayer une place parmi les clubs de seconde division. En 16 rencontres, Bastia n’affiche que 18 points récoltés grâce à quatre petites victoires contre six nuls et autant de défaites. Mais parmi ces succès, la grande satisfaction est d’y retrouver celui du derby corse. De retour sur son terrain à Furiani , devant plus de 11 000 spectateurs, les joueurs de Frédéric Zago ont fièrement dominé leurs rivaux de l’AC Ajaccio durant la 10e journée de Ligue 2 le 25 septembre dernier (2-0). Ils permettent ainsi de balayer les deux précédents revers subi lors de ce derby en 2018 (1-5) et en 2016 (0-4) à l’occasion de matches amicaux, et surtout d’étendre une série de 10 rencontres d’invincibilité en match officiel face à leurs meilleurs ennemis corses qui remonte à 2008 ( sept victoires et trois nuls). Le match retour au Stade François-Coty à Ajaccio est prévu pour le week-end du 12 mars.Les objectifs seront donc différents pour les deux clubs corses en 2022. L’ACA va continuer à rêver d’une montée en s’accrochant aux premières places du classement et espérer retrouver la Ligue 1 pour la première fois depuis l’exercice 2013-2014.Alors que c’est un combat plus particulier qui attend le Sporting, qui a les qualités pour parvenir à se maintenir en Ligue 2 et terminer en dehors de la zone rouge d’ici la fin du mois de mai, tout en gardant la Coupe de France dans un coin de sa tête.