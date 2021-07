L'AC Ajaccio réduit à 10 tient tête à Toulouse

TFC : 2 AC Ajaccio : 2 (1-1)

Buts pour le TFC : Healey (33e), Kalulu (CSC)

pour l'ACA : Laci (35 et 59e)

Arbitre : M. Schneider

Avertissements : Healey / Vidal (x2), Youssouf, Huard, Leroy



Exclusions

Vidal (38ème) à l'ACA , Adli (95ème) au TFC



TFC

Dupé – Rouault (Onaiwu, 46ème), Gabrielsen, Diarra – Desler, Van den Boomen, Dejaegere (Spierings, 76ème), Sylla – Adli, Healey (Skytta, 69ème), Antiste (Zobo, 79ème).



ACA

Leroy – Youssouf, Avinel, Vidal, Huard – Bayala (Nouri, 50ème), Marchetti, Laci, Barreto – Moussiti-Oko (Botué, 81ème), Courtet (Kalulu, 43ème).



Bien entamer le championnat pour ne pas à avoir à courir après les points en fin de saison : c'était le souhait d'Olivier Pantaloni à la veille de ce premier déplacement dans la Cité des Violettes pour se mesurer à l'un des favoris du championnat.

Ses vœux ont été exaucés.

Le club ajaccien a, en effet, ramené un (bon point précieux de ce déplacement.

Mais il a fait mieux encore : en égalisant à deux reprises, alors qu'il avait été réduit à 10 peu après la demi-heure de jeu, l'ACA a fait la démonstration qu'il faudra compter avec lui cette saison.

D'autant qu'il compte dans ses rangs un sacré joueur : Kacem Laci

Avez-vous vu comment sur la première égalisation il a effacé d'un crochet la défense toulousaine puis décoché un puissant tir de l'extérieur du pied droit à l'entrée de la surface de réparation ?

.Dupé n'y a vu que de feu, sinon le ballon filer dans la lucarne.



Laci ?

On l'a, encore, vu après le second but toulousain marqué contre son camp par Kalulu.

C'est sur un ballon mal renvoyé dans l'axe par Sylla que le numéro 10 ajaccien a, cette fois, contrôlé et placé une demi-volée sous la barre de Dupé, après que le ballon a été légèrement dévié par un défenseur toulousain.



Le TFC a, dès lors, bien essayé, d'emporter le gain de la partie mais l'ACA, courageux et rigoureux, a tenu le coup jusqu'au bout et fait la démonstration qu'il était en mesure de tenir tête aux grosses cylindrées de la compétition.