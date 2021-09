Le derby de retour à Furiani : quel SCB face à l’ACA ?

Certes du coté de Furiani il n’y a pas péril en la demeure, mais les dirigeants ont décidé en milieu de semaine de se séparer de l’entraineur Mathieu Chabert. L’intérim est pour l’heure assuré par Frédéric Zago, responsable du centre de formation du SCB et Cyril Jeunechamp, son adjoint.

Alors quel Sporting attendre ce samedi ?

«Une chose est sûre il n’y aura pas de révolution de Palais » souligne Fred Zago. «En 2 jours nous ne pouvons pas tout changer et en plus ce n’est pas à nous de le faire mais au futur entraineur que les dirigeants vont choisir ».



Côté effectif hormis Diongue, éloigné des stades pendant plusieurs mois, et Robic touché à une cheville, tout le monde est apte pour ce derby. «On a accepté cette mission car on est salariés du club et on est là pour l'aider » indique de son côté. Jeunechamp. «Nous sommes là pour un intérim de 1 ou 2 matchs et nous n’avons aucune appréhension. Pour les joueurs ce match, ce derby est la meilleure occasion pour se reprendre. Durant ces deux jours nous avons beaucoup discuté avec eux »

Les deux coachs par intérim ont certes discuté dans les vestiaires mais sur le terrain ils ont également mis en place « 2 ou 3 trucs qui nous ressemblent » indique Zago. « On a nos idées et on est tous les deux d’accord sur celles-ci.,sur ce qu’on veut faire, sur ce qu’on veut mettre en place ».





Des joueurs atteints moralement

« Le groupe était attaché à son entraineur » indique encore Cyril .Jeunechamp. «On n’a pas senti qu’ils avaient quelque chose contre lui. Notre mission a été de leur remettre la tête à l’endroit. On a senti des joueurs investis dans le projet du club. Mais on ne pourra pas bien entendu faire un copier/coller de ce qui s’est fait avant. On va leur inculquer 2 ou 3 trucs qui nous vont bien à Fred et à moi. On va utiliser les points forts de chacun ».