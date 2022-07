Ligue 2 : le SCB commence sa saison ce samedi à domicile

« Je possède un effectif homogène et pour cette ouverture je dispose de tout mon effectif hormis Maguette Diongue » souligne le coach bastiais. Si le recrutement est bouclé avec les récentes arrivées des jeunes Soumah et Janneh, des réajustements seront toujours possibles : « Si après quelques matchs on s’aperçoit qu’il y a des manques, on réajustera » détaille Régis Brouard qui se réjouit d’avoir fait une bonne préparation « par rapport à la qualité des entrainements, d’une bonne ambiance de travail et dans les vestiaires. Il y a beaucoup de positif ». Hâte donc pour le staff et les joueurs de reprendre la compétition. « La compétition nous manque. On débute avec un match à domicile, comme on l’avait souhaité ».





4-4-2 en lieu et place d’un 3-5-2

Arrivé en cours de saison l’an passé, Régis Brouard avait dû s’adapter à son groupe et le plus souvent opté pour une tactique en 3-5-2. Cette saison, présent sur le banc dès l’entame du championnat, il affiche un 4-4-2. « On a travaillé selon notre recrutement, mon projet de jeu et je vais avoir besoin de tout le monde. Le foot évolue. Il se passe beaucoup de choses sur le terrain et on doit avoir la possibilité de changer d’organisation. L’an passé on avait mis en place beaucoup de mobilité dans le jeu avec des joueurs qui changeaient de postes. Je dispose d’au moins 4 joueurs qui peuvent occuper différents postes. L’an passé on s’est aperçu que nos adversaires avaient bien lu notre jeu et cela rendait parfois les matchs difficiles. On a donc travaillé plusieurs systèmes de jeu pour pouvoir se réajuster ».





Tous les voyants sont au vert… sauf la pelouse !

A quelques heures du coup d’envoi, ce samedi à 19 heures, tous les voyants sont donc au vert pour le Sporting… sauf la pelouse. « Ce n’est pas la meilleure chose qu’on a pour débuter. C’est dommage dans un monde de professionnel. La pelouse c’est notre outil de travail et il n’est pas adéquate avec ce qu’on veut faire. Elle n’est pas digne d’un club de Ligue 2 ».



Un sentiment que partage le capitaine du SCB, Christophe Vincent : « La pelouse est catastrophique. Après le match amical contre Martigues, beaucoup de joueurs ont souffert du dos et moi-même j’ai eu une petite contracture. Le terrain est vraiment dur. Il le sera certes pour les 2 équipes mais on est une équipe joueuse et ce sera un handicap pour nous ». Christophe Vincent piaffe d’impatience, lui qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2025. « La trêve a été longue et on a des fourmis dans les jambes. On a bien travaillé et on a hâte de retrouver la compétition, le public ». Le changement de tactique ? « On avait bien géré le schéma précédent en 3-5-2, on doit pouvoir gérer aussi le 4-4-2 cette saison. C’est bien de pouvoir s’adapter. Au milieu de terrain, on joue ensemble depuis plusieurs saisons et on a nos automatismes. Chacun sait comment l’autre aime recevoir le ballon »





Laval, le promu

Face au Sporting pour ce premier match, le stade Lavallois qui vient d’accéder à la Ligue 2 grâce à son bon parcours en National la saison passée. « C’est une équipe qui est donc sur une belle dynamique, en confiance » commente Régis Brouard. «Ils ont gardé l’ossature de la saison dernière et pris des joueurs d’expérience ».

Parmi les adversaires de ce samedi, des joueurs que connait bien Christophe Vincent. « Je connais bien Julien (Maggiotti) et Sylla. Ils voudront gagner mais nous aussi et on se doit de montrer qui est le patron à domicile ».